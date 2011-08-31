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Times: TSK'daki hakimiyetin son işareti

İngiliz Times gazetesi, 30 Ağustos törenlerinde tebrikleri Gül'ün kabul etmesinin TSK üzerindeki hâkimiyetin son işareti olduğunu belirtti.

31 Ağustos 2011 03:00

T24 - İngiliz Times gazetesi Türkiye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinde, tebrikleri Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kabul etmiş olmasının, hükümetin ordu üzerindeki kontrolünün arttığının bir başka işareti olduğunu yazdı.

Gazete, kısa haberinde, subay ve generallerin gözaltına alınmasını protesto eden Genelkurmay Başkanı ve üç kuvvet komutanının istifa ettiklerini hatırlattı.

Gazete ayrıca, bir arka plan bilgisi olarak, Türkiye'de ordunun 1923 yılından beri üç kez darbe yaptığını ve dört hükümeti görevden uzaklaştırdığını da kaydetti.


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