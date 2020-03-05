Times: Erdoğan uçuşa yasak bölge konusunda Avrupa'dan destek almaya başladı

İngiltere'de yayımlananTimes gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de uçuşa yasak bir bölge oluşturulması talebine Avrupa'dan destek almaya başladığını bildiriyor.

Gazete, Hollanda'nın Suriye'nin kuzeybatısında uçuşa yasak bir bölge oluşturulması çağrısı yaptığını belirtiyor ve bunu "Erdoğan'ın Avrupa'ya geçmeye çalışan mültecileri durdurmama tehdidinin etkili olduğuna gösteren bir işaret" diye yorumluyor.

Times, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok'un, bu bölgenin "zaten rejim jetlerini düşüren Türkiye" ve "buna karşı çıkacağı kuşkusuz olan" Rusya'yla danışılarak yapılması gerektiğini söylediğini ve "Bu, Suriye savaş uçağı ya da helikopteri olmaması anlamına geliyor. Bir başka deyişle İdlib üzerinde Esad için uçuşa yasak bölge" dediğini aktarıyor.

Merkel'den gelen açıklama

Gazete, Blok'un açıklamasını son 24 saat içinde Avrupalı bir liderden gelen Türkiye yanlısı sözler diye tanımlıyor ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de bir gün önce Türkiye sınırındaki baskıyı azaltmak amacıyla Suriye içinde evlerinden göçenler için İdlib'de bir güvenli bölge oluşturulmasını talep ettiğini hatırlatıyor.

Times, bu çağrıların aynı zamanda bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'da yapacağı görüşme öncesi geldiğine dikkat çekiyor. Görüşmede büyük ihtimalle İdlib'in kaderine karar verileceğini belirten gazete şöyle devam ediyor;

"Erdoğan'ın, evlerini terketmiş yüz binlerce Suriyelinin Esad'ın ilerleyişinin devam etmesi halinde sınıra akın etmesini önlemek için Türkiye'nin kontrolündeki bir tampon bölge talep etmesi bekleniyor. Erdoğan partisinin parlamento toplantısında yaptığı konuşmada, müzakere pozisyonunu AB'nin desteğiyle ilişkilendirdi ve 'Avrupa ülkeleri sorunu çözmek istiyorlarsa Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştirmeye çalıştığı siyasi ve insani çözüme destek verir' dedi.

"Esad karşıtı isyana ilk günlerde sözlü destek veren AB ülkeleri, askeri çatışmaya karışmaktan kaçındı. Rusya, 2011'de Libya'daki Kaddafi rejimine karşı uygulananın tersine BM Güvenlik Konseyi'ndeki vetosuyla Esad'a ambargo koyabilecek ya da askeri ilerleyişinin önüne geçebilecek herhangi bir müdahaleyi durdurdu. Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok son açıklamasında bu dinamiğin değişmediğini itiraf etti ve ideal olarak uçuşa yasak bölge önerisine BM Güvenlik Konseyi'nin de destek vermesi gerektiğini söyledi."