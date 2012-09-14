Times: Suriye'ye Türkiye'den gönderilen silahlar paylaşılamıyor

İngiliz gazetesi Times, Suriye'deki isyancı gruplardan biri olan Müslüman Kardeşler'in, Türkiye'deki bağlantıları sayesinde muhaliflere gönderilen silahlara el koyarak güç kazandığını yazıyor.

İsyancılarla güvenlik güçleri arasında çatışmaların başladığı yaklaşık 18 ay içindeki en büyük silah sevkiyatının Türkiye üzerinden yapıldığı belirtiliyor.

Habere göre, miktarı 400 tonu bulan silahlar içinde SAM-7 uçaksavar füzeleri ve roket güdümlü bombalar (RPG) bulunuyor.

Bunların, Libya'da devrik lider Muammer Kaddafi'nin öldürülmesiyle sonuçlanan iç savaş sırasında ortadan kaybolan binlerce silahın bir kısmı olabileceği tahmin ediliyor.

Özgür Suriye Ordusu üyelerinden olduğu söylenen ve silah sevkiyatının sınırdan geçişinde rol alan Abu Muhammed, "Bunlar, doğru kullanılırlarsa, akıntıyı tersine çevirebilecek şeyler" diyor.

Times muhabiri, Libya bandıralı "İntisaar" adlı gemiyi İskenderun'da gördüğünü belirtiyor ve Libyalı kaptan Omar Mousaeeb ile yaptıkları konuşmaları aktarıyor. Müslüman Kardeşler-Özgür Suriye Ordusu çekişmesi Haberin en ilginç kısmı ise bu silahların muhalifler arasında paylaşılamadığı iddiası.

Aralarında insani yardım malzemesinin de bulunduğu gemi yükünün yüzde 80'inin Suriye'ye ulaştığı belirtiliyor. Ancak Times'a konuşan Özgür Suriye Ordusu militanları Falten Tirsijria ve Samar Srewel, Müslüman Kardeşler hareketinin diğer muhalif gruplara göre daha fazla pay kaptığı şikayetlerini dile getiriyor.

Kadın militan Srewel şöyle diyor: "Müslüman Kardeşler Suriye'de daha fazla rol almak istiyor ve bu gemi yüküne el koyarlarsa bunun yardımı olacağını biliyorlar. Bizce Müslüman Kardeşler, gemi yükünü eşitçe paylaştırmaları yerine onlara vermeleri için Libyalıları yönlendirdi."

Haberde de imzası bulunan Sheera Frenkel'in analizinde, Müslüman Kardeşler'in gemi yüküne el koymasında, İHH İnsani Yardım Vakfı'ndan yardım aldığı belirtiliyor.

Analizde, Özgür Suriye Ordusu militanlarının ağzından, "Müslüman Kardeşler'in Türkiye'deki bağlantıları, para ve silah sayesinde etkisini artırmaya çalıştığı" uyarıları aktarılıyor.

Analize göre, muhaliflerin önemli bir bölümünü çatısı altında toplayan Suriye Ulusal Konseyi'nin 310 üyesinin yaklaşık dörtte biri Müslüman Kardeşler ile bağlantılı.

Özgür Suriye Ordusu militanlarından Abu Hitmet, önümüzdeki günlere ilişkin şu kritik soruyu soruyor: "Şimdi daha iyi silahlara sahipler, bakalım bize yardım mı edecekler yoksa kendi isyanlarını mı başlatacaklar." (BBC Türkçe)