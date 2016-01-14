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Times: Sultanahmet bombacısının annesi Hristiyandı

8 yaşına kadar Suudi Arabistan'da yaşayan Fadli'nin ailesiyle birlikte başkent Şam'a gittiği belirtiliyor

14 Ocak 2016 12:23

İngiliz Times gazetesi, Sultanahmet'teki bombalı saldırıyı düzenleyen Nabil Fadli'nin annesinin Hristiyan olduğunu ve Fadli'nin 2014'te IŞİD'e katıldığını yazdı.

BBC Türkçe'nin çevirisine göre, gazete Fadli'nin annesinin babasıyla evlendikten sonra İslam'ı seçen Ermeni kökenli bir Hristiyan olduğunu yazıyor.

8 yaşına kadar Suudi Arabistan'da yaşayan Fadli'nin ailesiyle birlikte başkent Şam'a gittiği belirtiliyor.

Daha sonra da ailenin memleketi olan, Türkiye'ye 8 kilometre mesafedeki Halep'in Menbij kasabasında yaşamaya başladığı kaydediliyor.

Times, Menbij'deki birçok kaynağın Fadli'nin 2012 sonunda Ebubekir Tugayları adlı yerel bir grupla silahlı isyana katıldığını doğruladığını belirtiyor.

Bazı kaynaklara göre de Fadli'nin daha sonra, El Kaide bağlantılı Nusra Cephesi'yle İdlib bölgesinde koalisyon oluşturan, bölgenin en büyük İslamcı örgütlerinden Ahrar el Şam saflarında yer aldığı söyleniyor.

IŞİD'in 2013 yazında Menbij'e sızdığı ve 2014 başında da bölgedeki diğer İslamcı grupları sürdüğü belirtiliyor. Fadli'nin IŞİD'in Manbij'i ele geçirmesinden sonra IŞİD saflarına geçen ilk savaşçılardan biri olduğu vurgulanıyor.

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