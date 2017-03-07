Times: Rusya ve ABD, Suriye'de orta yol buldu

İngiliz Times gazetesi, Amerikan ve Rus birliklerinin Suriye'nin Menbiç kentinin kenar mahallelerinde devriye gezdiklerini yazdı. Gazeteye göre bu gelişme, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana savaş alanında süpergüçler arasındaki en yakın işbirliği.

ın dünya sayfalarındaki haberin başlığı, "Rus ve Amerikan güçleri Suriye'de orta yol buldu".

Gazetenin Orta Doğu muhabiri Richard Spencer, Suriye'deki Amerikan ve Rus askerlerinin Türkiye sınırından sadece yaklaşık 21 kilometre uzaktaki Menbiç kentinin batısındaki bazı kasabalarda devriye gezdiklerini belirtiyor.

Richard Spencer, iki ülke birliklerinin birbirlerinden sadece yaklaşık 10 kilometre uzakta olduklarını vurguluyor.

Spencer'ın altını çizdiği nokta, gerek Amerika Birleşik Devletleri'nin gerek Rusya'nın amacının, bölgedeki güçlerin birbirleriyle savaşmalarını önlemek olması.

Haberden bazı satırlar şöyle:

"İki ülke birlikleri de gövde gösterisi yaparak bayraklarını dalgalandırıyor. Teorik olarak, rakip Kürtler ile Türkiye'nin desteklediği milisler arasında tampon görevi görüyorlar. Ancak bu durum aynı zamanda, Donald Trump döneminde ABD ve Rusya arasındaki yeni jeostratejik yakınlığı gösteriyor.

"Bir zamanlar sıradan bir yer olan Menbiç şimdi Suriye'nin çok taraflı sorununda stratejik bir kavşakta bulunuyor. Burası Suriye rejiminin, Türkiye'nin, Arap isyancıların ve Kürtlerin hedefi. Rusya rejimi destekliyor. ABD ise YPG (Halk Koruma Birlikleri) liderliğindeki yerel milislerin oluşturduğu ittifaka destek veriyor.

Türkiye, ABD'nin NATO'daki müttefiki. (Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı) YPG, PKK'nın Suriye'deki kolu. PKK ise Ankara ile bir gerilla savaşı yürütüyor."

Times'taki haberde YPG'nin Menbiç'in batısındaki bazı köyleri Suriye rejimine geri vermeyi kabul ettiği, Türkiye'nin ise bölgedeki Kürtleri uzaklaştırmak için Menbiç'e saldırı düzenleme tehdidinde bulunduğu belirtiliyor.

(Haberin, Times'ın internet sitesindeki versiyonunda ise Başbakan Binali Yıldırım'ın "Rusya ile ABD ile bir koordinasyon sağlamadan bir operasyon yapmanın anlamı yok" şeklindeki sözlerine değiniliyor, Türkiye'nin bu noktada geri adım attığı görüşüne yer veriliyor.)

Haberde ayrıca Suriye ordusu ile birlikte Menbiç'in batısındaki bazı köylere giren Rus birliklerinin insani yardım taşıdığı, bazı köy sakinlerinin bu durumu ironik bulduğu kaydediliyor.

Ebu El Kahf köyünden Muhammed El Hamadeh adlı bir doktor şunları söylemiş:

"Rus jetleri 26 Şubat'ta o dönem IŞİD'in kontrolündeki köyümüzü bombaladı. 10 yaşındaki kızımı öldürdüler."

Times'taki haberde ayrıca Nisan 1945'te Almanya'da Elbe Nehri kıyısında el sıkışan ABD ve Rus askerlerinin fotoğrafı da yer alıyor.