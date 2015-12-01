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Times: Rusya Suriye'deki ikinci hava üssünü kuruyor

Rusya’nın Suriye’nin kuzeybatısındaki Lazkiye'de üssü bulunuyor

01 Aralık 2015 14:03

İngiltere'de yayımlanan Times gazetesi, Rusya'nın Suriye'de yeni bir hava üssü inşa ettiğini yazdı. Gazetenin haberinde, Humus kenti yakınlarındaki üsse askeri personel ve ekipman gittiği aktarıldı.

Rusya’nın Suriye’nin kuzeybatısındaki Lazkiye'de askeri üssü bulunuyor.

BBC Türkçe tarafından çevrilen ve Humus yakınlarındaki El Şayrat hava üssünün, Rusya kullanımına açıldığı ifade edilen haberde, "El Şayrat zaten Rusya'nın atak helikopterlerinin indiği yerdi. Ancak yaklaşık bir ay önce üsse gelen yeni askeri personel, daha geniş kapsamlı bir üssün hazırlıklarına başladı" dendi.

Gazeteye konuşan bölgedeki kaynaklar, "Şu anda üstte 50 ila 60 Rus askeri var. Askerler için lojmanlar yapıldı. Ama bazı askerler üsse yakın olduğu için Humus'ta kalıyor. Bildiğimiz kadarıyla üstte 10 uçak ve 15 helikopter var" diyor.

Haberde, oluşturulan yeni üsle birlikte Rusya'nın Suriye'deki uçak kapasitesinin ikiye katlanacağı, üsse uçakların yanı sıra aralarında özel harekât personelinin de bulunduğu toplam 1000 askerin sevk edileceği belirtiliyor.

El Şayrat hava üssünde toplam 45 uçak hangarı bulunduğu ifade edilen haberde, her hangarın bombardımanlara karşı korunaklı olduğu bilgisi verildi.

Rus mühendislerin hava üssündeki pistleri onardığı belirtilen haberde, El Şayrat’ta bir ana pist bir de yedek pist olmak üzere iki iniş pisti olduğu belirtildi.

Haberde Moskova'dan yapılan son açıklamalar da hatırlatılarak, "Kremlin Suriye'deki askeri gücünü artırmak istediğini ifade etmişti" dendi.

 

Rus helikopterleri Palmira’da

 

Rusya'nın Mi-24 tipi atak helikopterlerinin Irak Şam İslam Devleti'nin elindeki antik kent Palmira yakınlarında operasyonlar düzenlediği de vurgulanan haberde, Jane's Defence Weekly dergisinin güvenlik uzmanı Tim Ripley'in de görüşlerine yer verildi:

"Palmira, Lazkiye'den kalkan helikopterler için çok uzakta. O yüzden bazı helikopterleri El Şayrat üssüne gönderdiler. Humus bölgesinde ciddi anlamda artan bir Rus varlığı var ve bölgeye jetlerini de göndermeleri kendileri açısından akılcı olur.”

 

 

 

 

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