Times: Rusya İncirlik'i kullanmak için 'Türkiye'ye baskı yapıyor'

Times gazetesi, Rus yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberinde Moskova'nın İncirlik Hava üssünü kullanabilmek için Türkiye'ye baskı yaptığını yazdı.

Gazetenin haberinde Rusya Federasyon Komitesi Dış İlişkiler Komitesi üyesi İgor Morozov ve Federasyon Konseyi Savunma Komitesi Başkanı Viktor Ozerov'un Rus medyasına yaptığı açıklamalara yer verildi.

Izvestia gazetesine konuşan Morozov, 'Rus jetlerini ve bombardıman uçaklarının İncirlik Üssü'ne erişimine izin vermenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kremlin ile Türkiye arasındaki ilişkileri geliştirme çabasının 'mantıklı bir devamı' olacağını söyledi.

Morozov, "Nato'nun İncirlik Hava üssünü ana hava üssümüz olarak kullanmamız Erdoğan'ya varılacak anlaşmaya kaldı" dedi ve ekledi:

"Bu, Rus hava kuvvetlerinin IŞİD'i ve diğer cihatçı grupları 'sürekli bombardıman' altında tutmasını ve savaşı hızla bir çözüme kavuşturmasını sağlayabilir."

"Göreceksiniz, bir sonraki üs İncirlik olacak. Bu Putin için yeni bir zafer daha olacak."

Times gazetesi Morozov'un bu sözlerini aktarırken, Rusya'nın Suriye'ye hava saldırıları düzenlemek için İran'daki üssü de kullandığını hatırlatıyor.

Gazete ayrıca Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Ozerov'un da RIA Novosti haber ajansına yaptığı şu açıklamayı da aktardı:

"Rusya'nın İncirlik Hava Üssü'ne ihtiyaç duyup duymadığı henüz netlik kazanmadı. Ama bu yönde alınacak bir karar Türkiye'nin Suriye'de yürütülen terörle mücadelede Rusya'yla işbirliği yapmaya gerçekten istekli olduğunu gösterebilir."

Times gazetesi, bu gelişmenin Batı'yı rahatsız edebileceğini ve Soğuk Savaş'ın başlamasından bu yana Türkiye'nin Nato müttefikleriyle ilişkisinde en temel değişime işaret edebileceğini yazıyor.

Rusya ile Türkiye arasındaki yakınlaşmaya da dikkat çekilen haberde "(Rusya ile Türkiye'nin) uzlaşması, Ankara'nın dış politikasındaki büyük politika değişikliğinin bir parçası, bu da Erdoğan'ın kendisini Orta Doğu'daki çatışmalardan kurtarmaya çalıştığı izlenimini doğuruyor" dendi.

Times, ABD'nin Suriye'de YPG'yi desteklemesine karşı çıktığını, darbe girişiminden sonra Türkiye'de ABD karşıtlığının yaygınlaştığını ve ABD'nin henüz Fethullah Gülen'i Türkiye'ye iade etme niyetini göstermediği için Ankara ile Washington arasındaki ilişkilerin sınavdan geçtiği yorumu yaptı.

Aksine, Ankara ile Moskova arasındaki ilişkilerin Haziran ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rus lider Putin'e mektup göndermesiyle beraber de yeniden düzelmeye başladığı belirtildi.

Gazeteye konuşan güvenlik danışmanı Anthony Franks'e göre İncirlik'in Kremlin'in kullanıma açılması "Erdoğan için bir sınav" ve "Rusya meseleyi gündeme getirerek Türkiye'nin nasıl bir tepki vereceğini görmek istiyor."

Times, henüz ABD ile Türkiye'den konuyla ilgili bir açıklama gelmediğini hatırlatıp Rus savaş uçaklarının İncirlik'ten uçmaya başlaması durumunda ise ABD'nin başka alternatifler bulmak için üzerindeki baskının artacağı yorumunu yapıyor.