Times: PYD, el Kaide'yle savaşta Batı'nın yardımını istiyor



Times gazetesinde bugün "Kürt gerillalar, el Kaide'yle savaşta Batı'nın yardımını istiyor" başlıklı haber yer aldı. Nusaybin'den gönderilen haber, bölgedeki Kürt güçlerin Temmuz ayından bu yana, el Kaide'yle ilişkilendirilen El Nusra Cephesi ile Irak-Şam İslam Devleti (ISIS) ile çatışmakta olduğunu hatırlatıyor.

Haberde Suriye rejimine karşı daha geniş kapsamlı iç savaş nedeniyle yeterince basına yansımadığı söylenen çatışmanın, YPG'yi (Halk Savunma Birlikleri) ürkütücü şöhrete sahip küresel bir cihat hareketiyle karşı karşıya getirdiğine dikkat çekiliyor.

"Kürtler 30 milyonluk nüfuslarının dağıldığı İran, Irak, Suriye ve Türkiye olmak üzere dört ülkede silahlı mücadeleyi artık kanıksamış durumdalar. Bununla beraber, Suriye'nin kuzeyindeki Kürt grubun lideri bu hafta el Kaide ile ilişkili gruplara karşı, Batı'nın yardımını istedi."

Haberde bu grupların, son haftalarda istikrarlı biçimde bölgedeki nüfuzlarını genişlettiğine dikkat çekiliyor. Haber şöyle devam ediyor:

"Cihatçılar, PYD'yi, Kürt kontrolündeki bölgelerde varolmalarına izin veren Esad rejimi ile gizlice anlaşmakla suçluyor. Sayıları iki milyonu bulan Kürtler ise özerkliğin temellerini atmakta olduklarını ve temel amaçlarının, kendi bölgelerini diğer yerlerdeki kaostan izole etmek olduğunu söylüyorlar."

Ancak Times, Kürtlerin kontrolündeki bir bölgenin oluşmasının komşu Türkiye'de tehlike çanlarının çalmaya başlamasına neden olduğunu yazıyor.

"Türk hükümeti bunun kendi sınırları içindeki Kürtlerin ayrılıkçı taleplerini körükleyebileceğinden endişeli. Ankara, ay başında, Suriye tarafındaki Kürtlere yardımı bastırmak için bir çok Kürt sınır bölgesinde duvarlar örmeye başladı. Bir çok Türkiyeli Kürt de cihatçılara karşı savaşa katıldı."

Times, bölge uzmanlarının, her iki tarafın da verdiği ağır can kayıplarıyla çatışmanın çıkmaza girdiğini söylediklerine yer veriyor.