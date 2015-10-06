T24 LogoT24 Logo
Dünya

Times: Mülteci krizi nedeniyle Türkiye Batı için yeniden ihtiyaç duyulan bir dost oluyor

Times, "Erdoğan'ın, 1 Kasım seçimleri de düşünüldüğünde bazı tavizler vermeye istekli olduğunu" yazdı

06 Ekim 2015 12:15

Times gazetesinin yayımladığı "Türkiye'ye güvenmek" başlıklı yazıda mülteci krizi nedeniyle Avrupa'nın Türkiye ile işbirliğine gitmesi gerektiği yorumu yapıldı.

Editoryal görüşlerinin aktarıldığı yazıda, göçmen krizinin geldiği aşama düşünüldüğünde Türkiye ve Avrupa arasındaki işbirliği ihtiyacının önemli bir hale geldiği, bu işbirliğinin hem Avrupa hem de Türkiye açısından kazançları olacağı belirtildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Times, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'e elindeki pazarlık gücünün farkında olarak geldiğini, 1 Kasım seçimleri de düşünüldüğünde bazı tavizler vermeye istekli olduğunu" yazdı.

Yazının başında, "Batı'nın gözünde Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nedeniyle muğlak bir müttefik haline geldiği, Cihatçıların Suriye'ye hala Türkiye üzerinden girdiği" belirtiliyor ve ardından şu yorum yapılıyor:

"Şimdi Türkiye, Batı'nın desteğiyle kendini, Avrupa'ya göç dalgasını önleme mücadelesinde ihtiyaç duyulan bir dost, vazgeçilmez bir ortak olarak yeniden 

Gazete, Avrupa Komisyonu'nun Avrupa'ya göçmen akışını durdurmak için Türkiye'yle işbirliği planının olumlu olduğunu belirtiyor ve bu planın içindeki hedeflerden bazılarının şunlar olduğunu belirtiyor:

Türk ve Yunan sahil güvenlik birimlerinin Ege'de Frontex'in nezaretinde birlikte çalışmaları, göçmenleri taşıyan teknelerin geri döndürülmeleri, AB fonlarıyla yeni iltica başvuru merkezlerinin kurulması, AB desteğiyle birçok Suriyeli'ye Türkiye'de çalışma izni verilmesi.

Times plan kapsamında bu göçmenlerin bir bölümünün daha sonra Avrupa ülkeleri tarafından kabul edileceğini belirtiyor.

Gazete, "Türkiye'nin bunu yapmasının AB üyelik sürecini hızlandıracağına inanabileceğini, bu bağlamda mevcut Gümrük Birliği anlaşmasının geliştirilmesinin iyi olacağını" yazıyor ve "bunun Brüksel'in ABD'yi, Türkiye ile bir serbest ticaret anlaşması imzalaması için cezbetmesine imkân sağlayacağı" yorumunu yapıyor.

Gazete böyle bir olasılık için "Bu büyük bir ödül" diye yazıyor.

Times'a göre "en düşünceli jest ise AB'nin Türkiye'yi 'güvenli ülke' ilan etmesi" olur.

Times, "PKK gibi Kürt grupların Türkiye'yi güvenli görmediğini ancak göçmen akışı hızını yavaşlatması karşılığında AB'nin görebileceğini" yazıyor.

Yazının en sonunda şu yorum yapılıyor: "Erdoğan'la işbirliği yapmak bir ahlaki bataklığa girmektir ancak bunun gerekçeleri var. Bu, Avrupa'daki mülteci krizi yükünü hafifletecek ve Erdoğan'ı, Batılı güçlere sırtını dönmesindense onlarla yakın ilişki kurmaya teşvik edecek".

 

ETİKETLER

suriyelimültecihaberaçıklamatimeserdoğanmülteci

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24