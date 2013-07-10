Times: Mısır küresel terörizmi tetikleyecek

Times gazetesinde köşe yazarı Roger Boyes, Mısır'da Müslüman Kardeşler iktidarının devrilmesinin dünya çapında terörizmi tetikleyeceğini söyledi.

Bu hafta ülkede 50 kişinin öldürülüş biçiminin krizin gidişatına işaretçi olduğunu öne süren yazar, Boyes'a göre İslami partiler hükümetle işbirliğine yanaşmadıkça radikalleşecekler ve 'demokratik darbe' hızla 'askeri yönetime' dönüşecek.

Yazar bu kısır döngünün Suriye ve Lübnan'da kötüleşen durumlarla bir araya gelip dünyayı Sünniler ve Şiilerin çatışmasının ortasında bırakacağına inanıyor.

Boyes, Avrupa Birliği ve Amerika'nın, Irak'ta intihar eylemlerini desteklediği bilinen Müslüman Kardeşler'in Batı'yı dinleyen, halkını dinleyen ve El-Kaide'nin gücünü kesebilecek bir iktidar olabileceğine inandığını hatırlatıyor ve ekliyor: "naifliğimizin cezasını yakında ödeyeceğiz."

Boyes'un yorumlarına yakın bir analiz yapan bir kişi Telegraph gazetesi için Kahire'den bildiren Richard Spencer.

Makale şöyle başlıyor:

"İlk bakışta Suriye sanılabilir ama geçen hafta Mısır'dı konu ülke. El-Kaide'nin Suriye unsurlarının kullandığı siyah cihat bayrakları tezahürat tutan bir grubun üstünde dalgalanıyordu. Kızgın bir konuşmacı kürsüye çıktı ve 'savaş konseyi kurmalıyız' diye bağırdı."

Spencer makalenin devamında özellikle Sina yarımadasında artan 'İslami şiddeti' konu alıyor. Mısır'ın turizm sektörünün kalbinin attığı yer olan Sina'da turistlerin kaçırılma ihtimali de olduğunu aktaran Telegraph yazarı, bu bölgede artan şiddetten bahsedilmemesini "garip" olarak niteliyor ve hatırlatıyor: "radikal gruplar savaş çağrısı yapıyor."

BBCTürkçe