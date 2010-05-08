Times Meydanı'nda yine bomba paniği

T24 - Geçtiğimiz hafta New York'taki Times Meydanı'nda bulunan bomba yüklü aracın ardından Amerikan polisi diken üstünde. Times Meydanı'nda bulunan yeşil renkte bir buzdolabı büyük paniğe yol açtı. Meydan saatlerce trafiğe kapatılırken, polis bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.



Bomba imha ekipleri, imha robotuyla Marriot Oteli önüne bırakılan, buzdolabının fotoğraflarını çekip, X-ışınlarıyla taradı.



Sonunda uzmanlar soğutucunun "zararsız" olduğuna karar verince bölge trafiğe açıldı.



İçinde su şişeleriyle kitaplar bulunduğu belirtilen soğutucunun, Times Meydanı'nda geçen hafta sonunda patlayıcı yüklü aracın bulunduğu yere yakın olması, polisi telaşlandırdı.



Önceki gün de JFK Havalimanı'nda şüphe üzerine bir Emirates Havayolları uçağı durdurulmuş, ancak olayın "yanlış anlama" olduğu ortaya çıkmıştı.



New York'ta herhangi bir terör saldırısı riskine karşı alarm durumu devam ediyor.







