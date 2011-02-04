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Dünya

Times meydanında sigara içmek yasak!

Alınan kararla, parklar, plajlar ve ünlü Times meydanı da yasak kapsamına alındı.

04 Şubat 2011 02:00

T24 - New York Belediyesi, kamuya açık alanlarda sigara içilmesi yasağını, hemen hiçbir metropolde görülmedik ölçüde genişletti.



Belediye Meclisi'nde 12'ye karşı 36 oyla alınan kararla, parklar, plajlar ve ünlü Times meydanı da yasak kapsamına alındı.

Belediye Meclisi Başkanı Christine Quinn, bu yasağın hayat kurtaracağını ve New York'u daha sağlıklı bir yer haline getireceğini söyledi.

New York'ta belediyeye ait 1700 park var.

Belediye Başkanı Michael Bloomberg'in imzalamasından üç ay sonra yürürlüğe girecek yasak, marinalar ve yayalara açık meydanları da kapsıyor.

Bloomberg'in kararı en geç 20 güç içinde imzalaması gerekiyor.

New York'ta bar ve lokantalarda sigara içilmesi 2003'te yasaklanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Maine'den California'ya bir dizi eyalet ve kent parklar ve plajlarda sigara içilmesine yasak getirmişti. Ancak New York'taki yasakların daha kapsamlı olduğu belirtiliyor.

Los Angeles'ta da parklarda sigara içmek yasak. Chicago'da ise çocuk parkı olan parklar sigara kapsamında.

Yasağı destekleyenler, sigara dumanına çok az bir süre bile maruz kalmanın sağlık sorunlarına yol açtığını söylüyor ve pasif içicilerin korunması gerektiğini vurguluyor.

Birçok sigara tiryakisi ise, bireysel haklarının ihlal edildiğini savunuyor.


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