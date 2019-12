-TİMES MEYDANI'NDA EYLEM NEW YORK (A.A) - 01.05.2011 - ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda ''Ermeni Yalanlarına Son ve Şehitlerimizi Anma'' eylemi düzenlendi. Genç Türkler Derneğince düzenlenen eyleme New York Başkonsolosu Mehmet Samsar, Türk Amerikan Dernekleri Asamblesi Başkanı Günay Evinç, Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu Başkanı Kaya Boztepe, Genç Türkler Derneği Başkanı Tolga Tekman, eski ABD Başkanlarından Ronald Reagan'ın hukuk danışmanı Bruce Fein ve ABD'de yaşayan çok sayıda Türk katıldı. Amerikan Ulusal Marşı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan gösteride, Ermeni terör örgütü ASALA'nın katlettiği şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Slogan atan göstericiler, Times Meydanı'ndan geçenlere bayraklar ve pankartlarla seslerini duyurmaya çalıştılar. Reagan'ın hukuk danışmanı Fein, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarının hukuk dışı olduğunu belirtti. Fein, ''ABD kongresinde Ermeni tasarısının imzaya açılması iç politikaya yönelik bir davranıştır. Türk toplumu üyeleri bu gerçeği iyi bilmelidir. Bu iddiları yalanlayın'' diye konuştu. New York Başkonsolosu Samsar da Times Meydanı'nda her yıl tekrarlanan eylemin yurt dışındaki vatandaşlara Türk politikasını ve tarihini anlatma konusunda çok faydalı bir organizasyon olduğunu ifade etti. Samsar, ''Birtakım çevreler tarihimizi karalamaya çalışıyor. Türk milleti olarak tarihimizin her sayfasıyla gurur duyuyoruz'' dedi. Genç Türkler Derneği Başkanı Tekman da Ermeni çevrelerinin ''soykırım'' iddialarını yalanladı. New York'ta bu yıl yedincisi düzenlenen eylem olaysız sona erdi.