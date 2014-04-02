Times: Kayıp oylar ve elektrik kesintileri seçime gölge düşürdü

30 Mart yerel seçimi ve seçimin ardından yaşanan tartışmalar İngiltere basınında yer bulmaya devam ediyor. Times gazetesinin iç sayfalarındaki haberin başlığı "Kayıp oylar ve esrarengiz elektrik kesintileri Türkiye'de seçime gölge düşürdü".

Gazetenin İstanbul'daki muhabiri Alexander Christie-Miller, dün Ankara'da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde toplanan binden fazla göstericinin Başbakan Erdoğan'ı, hafta sonundaki yerel seçimlerde hile yapmakla suçladıklarını aktarmış.

Haberde göstericiler ile CHP'nin İstanbul ve Ankara adaylarının seçimler sırasındaki elektriklerin şüpheli biçimde kesildiğini, seçim sandıklarının kaybolduğunu, oyların yanlış sayıldığını iddia ettikleri belirtiliyor.

Times'ın haberinde Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın dün gazetecilere yaptığı şu açıklamaya da yer verilmiş:

"Espri yapmıyorum arkadaşlar. Trafoya kedi girdi. Kesinti bundan yaşandı...Bunu seçime bağlamak yanlış."

Erdoğan aleyhtarı slogana müdahale

Guardian'ın iç sayfalarındaki haberin başlığı ise "Seçmenler oyların yeniden sayılmasını talep ederken,Türk polisi Ankara'da tazyikli su kullandı".

Gazetedeki haberde, YSK önünde toplanan kalabalığın "Hırsız Tayyip!" şeklinde sloganlar atması sonrası, polisin müdahale ettiği belirtilmiş.

Guardian'ın haberinde CHP'nin özellikle Ankara ve Antalya'da sonuçlara itiraz ettiği, partinin Ankara adayı Mansur Yavaş'ın gerekirse Anayasa Mahkemesi'ne gideceklerini söylediği, CHP İstanbul adayı Mustafa Sarıgül'ün de kentte tüm oyların yeniden sayılması çağrısında bulunduğu bilgileri de yer alıyor.

Haberde iki gelişmeye daha yer verilmiş. Bu gelişmeler: Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde usulsüzlük iddiaları sonrası çıkan çatışmalarin ardindan polisin göstericileri gözyaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanarak dağıtması ile Osmaniye'nin Düziçi İlçesi'nde altı okulun çöplerinde, üzerinde CHP ve MHP'ye 'Evet' mührü basılı kullanılmış oy pusulalarının bulunması.