Times: IŞİD'ın intihar timleri Musul'da ilerleyişi yavaşlattı

İngiliz Times gazetesi, IŞİD'in intihar timlerinin Irak ordusunun Musul kentindeki ilerleyişini yavaşlattığını yazdı.

Gazete bununla birlikte, örgütün "çaresizlik işaretleri" verdiğini, son dönemde intihar eylemcilerinin üçte birinin çocuklar olduğunu ve cihatçıların geçen hafta iki kez kimyasal silah kullanmakla suçlandıklarını bildirdi.

Times'ın dünya haberleri sayfalarındaki haber, gazetenin Orta Doğu muhabiri Richard Spencer'ın imzasını taşıyor.

Haberde Musul'un merkezine ve kentteki hükümet binalarına yaklaşan Irak birliklerinin şehrin batısında, operasyonun başlangıcından bu yana en zorlu çatışmalara girdikleri belirtiliyor.

Times kötü hava koşulları nedeniyle operasyona verilen üç günlük aranın ardından Irak ordusunun elit birimlerinin Musul'un güneybatısında IŞİD'lilere saldırdığını ancak saldırının bedelinin ağır olduğunu kaydediyor.

Gazeteye göre bunun en önemli nedeni, kendilerini ön saflara atan IŞİD'in intihar eylemcileri.

Musul'da 'kimyasal silah kullanıldı' iddiasıIrak güçleri Musul'un batısında IŞİD'i kuşatıyor

Irak ordusunun acil müdahale biriminin komutanı Korgeneral Raid Şevket Cevdet ise adamlarının hükümet birimlerine çok yakın mesafede olduğunu söylüyor.

Raid Şevket Cevdet'e göre bu binaların ele geçirilmesi "Musul'un stratejik olarak yeniden ele geçirilmesinin yüzde 80 oranında tamamlandığı" anlamına gelecek ve "manevi bir zafer" olacak.

Cevdet'in bu açıklamalarının yer aldığı Times'taki haberden bazı satırlar şöyle:

"Musul'daki saldırılarda şu ana kadar 300'den fazla IŞİD savaşısının öldüğüne inanılıyor. Kentte 2 bin ile 3 bin arasında savaşçının olduğu düşünülüyor. 100 kadar IŞİD'li esir alındı. 90 kadarı ise intihar saldırılarında kendilerini öldürdü.

"Musul'da hala yaklaşık 700 bin sivilin olduğu sanılıyor ve bu kişiler çapraz ateşte kalabilir. Bununla birlikte on binlerce sivil geçici mülteci kamplarına kaçıyor. Eğer cephe hatlarından geçebilirlerse...

"Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre, Musul'un geri alınması için Ekim ayında operasyon başlatılmasından bu yana 206 bin kişi evsiz kaldı."

Times'taki haberde ayrıca Amerikan Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Başkan Donald Trump için hazırladığı ve IŞİD ile mücadelenin nasıl hızlandırılabileceğine yönelik rapora da değiniliyor.

Gazeteye göre, medyaya sızan ilk haberler, raporda öncelikle Suriye'nin Rakka kentinin geri alınması için verilecek mücadeleye odaklanıldığını gösteriyor.

Raporda yer aldığı belirtilen öneriler ise operasyonlarda kullanılacak Amerikan özel güçleri ile saldırı helikopterleri ve ağır silahların sayısının artırılması ile Kürtlerin öncülüğündeki milis güçlerine destek verilmesi ve onların saldırıya hazırlanmaları.

Times'taki haberde, raporda bu yılın başında dile getirilen bazı iddiaların aksine, Amerikan kara birliklerinin operasyonda kullanılmasından ise bahsedilmediği belirtiliyor.