Times: IŞİD Suriye ve Irak'ta yeniden örgütleniyor

İngiliz Times gazetesi, IŞİD’in, Suriye ve Irak’taki ‘kaos ortamı’nı kullanarak buralarda yeniden örgütlendiğini yazdı.

Gazetenin Hannah Lucinda Smith ve Richard Spencer imzalı haberinde, IŞİD’in Ekim ayından beri yeniden saldırılar düzenlemeye başladığı ve iki yıl önce çıkarıldığı Suriye’nin kuzeybatısında Esad güçleriyle yeniden savaşa giriştiği belirtiliyor. Örgütün, Suriye’nin Hama eyaletinde geçen yılın sonlarına doğru ortaya çıktığı ve kısa bir sürede Halep, Hama ve İdlib eyaletleri sınırındaki bazı alanları ele geçirdiği de iddialar arasında.

Irak’ta ise ülkedeki gelişmeleri takip eden grupların verilerine göre, IŞİD militanları ya da örgütün etkili olduğu yerlerde kimliği belirlenemeyen saldırganlar tarafından yaklaşık son 3,5 ayda en az 440 bombalı saldırı, çatışma, suikast ve kaçırma olaylarının meydana geldiği kaydediliyor. Örgütün özellikle Diyala eyaleti, Musul eyaleti ve lideri Ebu Bekr el-Bağdadi’nin saklandığı düşünülen Anbar eyaletinde güçlü olduğu sanılıyor.

'Afrin operasyonunun etkisi var'

Haberde, Irak ordusunun Kasım 2016’da yeniden ele geçirdiği Hammam el Alil kentinde IŞİD militanlarının 29 Ocak’ta Irak bayrağını indirdikleri ve kent sakinlerini bayrağı yeniden asmamaları için tehdit ettikleri yazıyor.

Bölge sakinlerine göre militanlar 6 Ocak’ta, bir zamanlar örgütün Irak’taki kalesi olan Musul’un batısında gövde gösterisi yapmak için bir geçit töreni düzenlediler.

Haberde, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) referandum kararının ardından Bağdat hükümetiyle ilişkilerinin bozulması ve Kerkük’te silahlarını birbirlerine doğrultmalarından beri IŞİD’in Irak ve Suriye’de gücünü artırdığı kaydediliyor.

Habere göre, ekim ayının sonlarından beri 390 Iraklı sivil ve 142 güvenlik görevlisi örgüt militanları tarafından öldürüldü.

Rejimin geçen hafta 19 köyü yeniden ele geçirdiği kaydediliyor. Habere göre silahlı muhalif gruplar rejimi,bu gruplara saldırılar düzenlemesi için kontrolü altındaki bölgelerde IŞİD’e izin vermekle suçluyor.