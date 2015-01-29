Times: IŞİD, Lübnan'daki saldırıları yönetecek bir emir atadı

İngiliz Times gazetesinde yer alan bir haberde, IŞİD'in Lübnan'a yeni saldırıları yönetecek bir 'emir' atadığı iddia edildi. Haberde, "IŞİD'in kaçak bir Selefi şeyhi, yeni saldırılar için ilk Lübnan emiri olarak atadığı haberleri geliyor. Bu da örgütün Lübnan'da ilerlemek isteğinin yarattığı korkuyu artırıyor. Şeyh Ahmet Esir'in örgütün Lübnan emiri olarak atanması, IŞİD'in Suriye-Lübnan sınırında, Lübnan topraklarına yaptığı baskından birkaç gün sonra gerçekleşti. Saldırıda sekiz Lübnan askeri hayatını kaybetmişti" denildi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Times’ın haberinde şu ifadelere yer veriliyor:

"IŞİD'in kaçak bir Selefi şeyhi, yeni saldırılar için ilk Lübnan emiri olarak atadığı haberleri geliyor. Bu da örgütün Lübnan'da ilerlemek isteğinin yarattığı korkuyu artırıyor. Şeyh Ahmet Esir'in örgütün Lübnan emiri olarak atanması, IŞİD'in Suriye-Lübnan sınırında, Lübnan topraklarına yaptığı baskından birkaç gün sonra gerçekleşti. Saldırıda sekiz Lübnan askeri hayatını kaybetmişti."

Gazete, son Lübnan saldırısının, Ağustos'ta yapılan ve 20 Lübnan askeri ve polisinin kaçırıldığı baskından bu yana en ciddi saldırı olduğunu belirtiyor.

Örgütün asker ve polis kaçırma baskınından bu yana Suriye'deki Kalamun Dağları'nda güçlendiği, ılımlı İslamcı örgütlerden çok sayıda katılan olduğu ifade ediliyor.

Lübnan güvenlik merkezi başkanı Abbas İbrahim, bu ay yaklaşık 700 militanın klendi örgütlerinden ayrılarak IŞİD'e katıldığını öne sürüyor.

İbrahim, IŞİD'in Lübnan sınırındaki köyleri ele geçirerek, Suriye'deki pozisyonunu güçlendirmeye çalıştığını ve Esad'a destek veren Hizbullah'ı alt etmeyi planladığını belirtiyor.

Iraklı kaynaklar da, örgütün Diyala'daki mevzilerine düzenlenen operasyonlar sonrasında, IŞİD'in Lübnan, Ürdün ve Suriye'de ilerleme planlarına dair belgelere ulaştıklarını söylüyor.

Belgelere göre IŞİD, bu ülkelere sınır ötesi saldırılar düzenlemeyerek uluslararası koalisyonun Irak ve Suriye'deki ilgisini dağıtmayı hedeflliyor.

Örgüt, Suudi Arabistan sınırında üç güvenlik görevlisinin öldüğü intihar saldırısını üstlenmişti.

Lübnan İçişleri Bakanı Nohad Maçnuk da, Tripoli kentindeki iki bombalı saldırıdan IŞİD'in sorumlu olduğunu söylemişti.