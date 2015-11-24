Times: İngiltere'de beş Müslümandan biri IŞİD'e sempati duyuyor

İngiliz Times gazetesine göre, , İngiltere'de yaklaşık her beş Müslümandan biri ülkeden ayrılıp Suriye'ye savaşmaya gidenlere sempatiyle bakıyor.

Times'taki Faisal Hanif imzalı haberin başlığı, "İngiltere'de her beş Müslümandan biri IŞİD'e sempati duyuyor".

Haberde, The Survation adlı kamuoyu şirketinin araştırmasına yer verilmiş.

Araştırmaya katılan ve İngiltere'de yaşayan 1000 Müslümandan yüzde 19'u, "Suriye'deki savaşçılara katılmak için İngiltere'den ayrılanlara" en azından bir nebze de olsa sempati duyduklarını belirtmiş.

18-34 yaş arası Müslüman gençlerde ise bu oran yüzde 25

Araştırmaya katılanların yüzde 5'i "Suriye'deki savaşçılara katılmak için İngiltere'den ayrılanlara" çok fazla sempati duyduklarını vurgulamış.

Yeni hava saldırılarına destek yok

Araştırmaya katılanların yine sadece yüzde 19'u, IŞİD'e Irak'ın yanı sıra Suriye'de de hava saldırıları düzenlenmesini isteyen İngiltere Başbakanı David Cameron ile aynı fikirde.

Kamuoyu araştırmasının sonuçlarının ortaya çıkmasının ardından 200'e yakın Müslüman din adamı Times'a bir mektup göndermiş.

Din adamları IŞİD'in, her toplumda barış ve uyum için temel bir tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, örgütün üstlendiği Paris saldırılarını kınıyor.

Mektupta şu ifadeler de yer alıyor:

"İslam adına şiddete başvurulması son derece üzücü." Times'taki haberde İngiltere'de bazı çevrelerin, The Survation şirketinin araştırmasının güvenilirliğini sorguladıkları da belirtiliyor.

Bu duruma gerekçe olarak ise İngiltere'den ayrılarak Suriye'de IŞİD saflarında veya Şii milisler ve Kürtlerle birlikte savaşanlar arasında herhangi bir ayırım yapılmaması gösteriliyor.