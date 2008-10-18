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Ekonomi

Times: Hükümet IMF’siz yola devam etmek istiyor

Financial Times (FT) gazetesi, hükümetin IMF’siz de yapabileceğini göstermek istediğini TÜSİAD’ın ise IMF ile yeni bir anlaşmadan yana olduğunu yazdı.

18 Ekim 2008 03:00

Son günlerde TÜSİAD ile hükümet arasında devam eden IMF ile mevcut anlaşmanın devamına ilişkin sözlü çıkışları konu alan Financial Times (FT) gazetesi, iş dünyasının IMF ile yeni bir anlaşmanın yapılmasından yana olduğunu, bunun küresel krizin etkilerini azaltacağına inanıldığını yazdı.

IMF ile Türkiye arasında anlaşmanın 2001 yılında baş gösteren ekonomik krizden sonra yapıldığını vurgulayan gazete, anlaşmanın Mayıs ayında biteceğini yazdı. Türkiye'nin küresel krizden çok az etkileneceği düşüncesinde ısrar etmelerinin iş dünyasının endişelendirdiği kaydeden FT, iş dünyasının IMF ile ihtiyatlı bir anlaşmanın yabancı yatırımcıların da güvenini tazeleyeceğine inandığını yazdı.

FT, TÜSİAD Başkanı Arzuhan Yalçındağ'ın da, "Biz zaten IMF ile yeni bir anlaşma konusunda gereksiz olarak geç bile kaldık. Her geçen gün yeni bir anlaşmayı daha da zorlaştırabilir." sözlerini aktardı.

Türkiye'nin bankacılık sektörünün 2001 yılında yapılan reformlarla sağlam bir yapıya kazandırıldığını da yazan FT, Kemal Derviş'in, "panik yapmanın hiç bir anlamı yok" sözlerine dikkat çekti.

Son olarak gazete, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda ser düşüşler meydana geldiğini ve ülkenin cari açığının büyük bir sorun olduğunun altını çizdi.

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