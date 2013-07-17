Times: Genç muhalifler Müslüman Kardeşler'e meydan okuyor

Mısır'da Müslüman Kardeşler hareketi içinde parçalanma haberleri geliyor. İngiliz Times gazetesinin haberine göre, iki bin genç Müslüman Kardeşler'in ruhani lideri Muhammed Badie'nin otoritesini tanımadıklarını açıklayan bir bildiriyi imzaladı

Dünyanın en eski ve en etkili İslamcı siyasi örgütü, Mısır'ın güç durumdaki Müslüman Kardeşler'i, genç üyelerinin büyük çapta başkaldırmasından dolayı 90 yıllık tarihinin en büyük zorluğuyla karşı karşıya.

Cumhurbaşkanı Mursi'nin devrilmesinin ardından patlak veren şiddet olaylarının ardından yaklaşık iki bin genç Müslüman Kardeşler'in ruhani lideri Muhammed Badie'nin otoritesini tanımadıklarını açıklayan bir bildiriyi imzaladı.

Mursi'nin Mısır ordusu tarafından devrilmesi, Müslüman Kardeşler'in korkunç bir yıllık iktidarının utanç verici sonuydu. Ama uzmanlar gençlerin başlattığı bu başkaldırı hareketinin Müslüman Kardeşler'in geleceği için büyük tehdit oluşturduğuna inanıyor.