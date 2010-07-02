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Dünya

Times gazetesi internette paralı döneme geçti

Times gazetesi internet sitesine erişimi ücrete tabi tutmaya başladı. Times'ı ücretli takip edecek okur sayısının ne olacağı diğer gazete sahiplerinin merak konusu oldu.

02 Temmuz 2010 03:00

T24- İngiltere'nin Times gazetesi internet sitesine erişimi ücrete tabi tutmaya başladı.


Cuma gününden itibaren Times ve pazar günleri çıkan Sunday Times gazetelerinin internet sayfalarını okuyabilmek için günde 1 sterlin, ya da abone olunursa haftada 2 sterlin ödemek gerekecek.


Gazetelerin sahibi News International şirketi, reklam gelirlerindeki düşüşten dolayı internet hizmetini ücretlendireceğini bu yıl başlarında açıklamıştı.


Büyük gazeteler arasında bundan önce Financial Times ve Wall Street Journal gazeteleri de internette ücret uygulamasına gitmişti.


İnternet sitelerine erişimi bedava tutan İngiltere'nin diğer gazeteleri, Times'ı ücret ödeyerek internette takip edecek okur sayısını merakla izliyor olacak.


Reklam geliri


Habere internetten bedava ulaşıldığı bir ortamda gazeteler dünya genelinde tirajlarının giderek düştüğüne ve reklam gelirlerinin azaldığına tanık oluyor.


Times'ın ücret politikasına meydan okuyan Guardian gazetesi, içeriğine internetten ulaşılmasını bedava tutma sözü verdi.


Guardian, reklam gelirlerinin zaman içerisinde yeniden yükseleceğini umuyor.


Times, ücretlendirmenin internette ziyaretçi sayısını azaltması riskiyle karşı karşıya.


Fakat News International şirketi erişim ücretini düşük tutarak yeterli sayıda ziyaretçi çekebileceklerine inanıyor.


İnternet trafiğini izleyen Experian Hitwise adlı kuruluştan Robin Goad BBC'ye yaptığı açıklamada Times'ın sitesine ziyaretin kayda değer miktarda -yüzde 60 oranında- düştüğünü söyledi.


Promosyon


Fakat bu düşüşün birçoklarının beklediğinden daha az olduğunu hatırlatarak, azalan ziyaretçi oranını olumlu bulduğunu söylüyor.


Times ve Sunday Times ücret uygulamasının ilk aşamasında internet okurlarına 1 sterlin karşılığında 1 ay abonelik sağlayan özel bir promosyon sunuyor.


News International yöneticisi Rebekah Brooks, ''Aldıkları ilk tepkilerden büyük memnuniyet'' duyduklarını söylüyor.


Ancak kimi gözlemciler, bedava siteler dururken Times'ın internet okurlarını para ödeterek kendisine çekmekte ne kadar başarılı olacağına şüpheyle bakıyor.

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