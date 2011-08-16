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Dünya

Times: Esad İspanya'nın sığınma teklifini reddetti LONDRA (A.A)

16 Ağustos 2011 16:10

-Times: Esad İspanya'nın sığınma teklifini reddetti LONDRA (A.A) - 16.08.2011 - İngiliz Times gazetesi, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın, İspanya'nın siyasi sığınma teklifini reddettiğini yazdı. Gazetenin bugünkü sayısında yer alan haberde, geçen ay üst düzey bir İspanyol diplomat heyetinin Esad'a, iktidarı barışçı bir şekilde teslim edip İspanya'ya sığınmasını önerdiği, ancak bunun kabul edilmediği öne sürüldü.  Şam'a giden heyette, Zapatero'ya yakınlığıyla bilinen Bernadino Leon'un da yer aldığına dikkat çekilen haberde, "Diplomatik pasaportu yerine kişisel pasaportuyla Şam'a giden Leon'un, Madrid'de Esad ile muhalif gruplar arasında görüşmeler yapılmasını da önerdiği" belirtildi. Bu teklifin aynı zamanda, baskıların son bulması ve sorumluların yakalanmasını, demokratik bir geçiş süreci için yol haritası oluşturulmasını ve muhaliflerin de bulunduğu bir hükümetin kurulmasını içerdiği bildirildi. Haberde, "İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero'nun planının, Şam tarafından reddedildiği" kaydedildi. İspanya'da yayımlanan El Pais gazete de dün, Başbakan Zapatero'nun, geçen ay Şam'a gönderdiği Bernadino Leon aracılığıyla Esad'a İspanya'da siyasi sığınma hakkı teklif ettiği ve bunun halen geçerli olduğu iddiasını sayfalarına taşımıştı.

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