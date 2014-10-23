Times: Esad 35 yaş altı erkekleri orduya topluyor

Times gazetesinde yer alan bir habere göre Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 35 yaş altı erkekleri orduda boşalan pozisyonlara yerleştirmek üzere topluyor.

Buna göre, rejimin orduyu güçlendirme kampanyası çerçevesinde, asker kaçakları ve 35 yaş altı erkekler orduya yerleştirilmek üzere hedef alındı.

Askerden kaçan binlerce kişinin rejim güçleri tarafından tutuklandığını yazan gazete, kontrol noktalarındaki görevlilerin ise 1980 ile 1990 yılları arasında doğan Suriyeli erkekleri belirleyerek, orduya teslim ettiğini belirtti.

Yalnızca Pazartesi günü Şam ve Hama'da yapılan operasyonlarda 1,500 kişinin tutuklanarak orduya gönderildiği öne sürüldü.

Kısa süre önce Şam'dan kaçan Ebu Kefah adlı bir kişi, Times gazetesine konuştu ve "Askerlikten kaçanlara yapılan baskı yeni değil. Ama her geçen gün bu baskı daha da artıyor" dedi. Kefah, arkadaşlarının birbirlerine kontrol noktalarını haber verdiklerini ve o noktalardan uzak durduklarını söyledi.

Kefah sözlerine şöyle devam etti:

"Artık öğrenci belgeleri her iki ayda bir yenilenmek zorunda. Ve öğrenciysen de, askerlik görevini altı aydan fazla erteleyemiyorsun. Eğer belgelerin varsa, genellikle Şam'daki kontrol noktalarından rahatlıkla geçiyorsun. Ama kırsal kesimde kontrol noktaları genellikle Şabiha milislerinin elinde ve onlar neredeyse herkesi tutukluyorlar. Belgen olması onlar için fark etmiyor."

Gazeteye konuşan ve soyadını vermek istemeyen Ahmet adlı kişi ise, abisinin askerlikten kaçtığını ancak yakın zamana kadar rejimin kontrolündeki bir sahil bölgesinde rahatlıkla yaşadığını söyledi.

Ahmet, "Abim gizli bir evde kalıyordu. Ama evin yakınlarında oturan akrabalarımız, istihbarat servisinin gelip evi kuşattığını, sonra da abimi götürdüğünü söyledi. Abimi askerden kaçan altı-yedi kişiyle birlikte tutuklamışlar" şeklinde konuştu.

Gazete, Suriye Anayasası uyarınca ülkede askerliğin zorunlu olduğunu hatırlatıyor ve askerlik çağına gelen her erkeğin 18 ile 20 ay arası hizmet verdiğini belirtiyor.

Ancak 2012 yılında ayaklanmaların başlamasıyla, o dönemde askere alınanların dönem sonunda serbest bırakılmadığını vurgulayan haberde, artan asker kaçaklarının orduyu küçülttüğü ifade ediliyor.

Ancak Lübnan'dan gelen Hizbullah'a bağlı Şii militanların Suriye ordusunu güçlendirdiği belirtiliyor.

Gazete, IŞİD'in geçen Ağustos'ta Tabka barajını ele geçirmesinden ve oradaki yüzlerce Suriyeli askerin öldürülmesinden bu yana Suriye ordusunun moralinin düşük olduğunu kaydediyor.

IŞİD, ele geçirdiği askerleri iç çamaşırlarına kadar soyarak birbirlerine bağlamış ve çölde yürüttükten sonra hepsini vurarak öldürmüştü.

Times'a bu olayı yorumlayan Şam'dan birisi ise "Tabka'dan sonra rejimin askerlerini her an yüzüstü bırakabileceği hissi oluştu" diyor.

BBCTürkçe