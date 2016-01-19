Times: Erdoğan'ın yıldızı beyazperdede yükseliyor

Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatacak 'Reis' adlı filmle ilgili bir habere yer verdi. "Erdoğan'ın yıldızı beyazperdede yükseliyor" başlıklı haberde film için "Türk medyası üzerindeki demir pençesine bakılırsa bugüne kadar yapılan en eleştirel biyografi filmi olması beklenemez" deniyor.

BBC Türkçe’nin çevirdiği haberde, Erdoğan'ın İstanbul'da 'işçi sınıfı mahallesinden cumhurbaşkanlığı sarayına uzanan' hayatının konu edileceği aktarılarak, gösterim tarihi olarak belirlenen 25 Mart'ın, "anayasanın değiştirilmesi ve Erdoğan'ın görev süresinin uzatılması girişimlerine" denk geldiği belirtildi.

Tartışmalı konulara dokunulacak mı?

Haberde, "Hüdaverdi Yavuz'un yönetmenliğindeki filmin fragmanı Erdoğan'ın liderliği döneminde, Kürtlerin bastırılması gibi tartışmalı sorunlara dokunulmayacağı izlenimini doğuruyor" dendi.

Times gazetesinde Hannah Lucinda Smith imzalı haberinin devamı şöyle:

"Onun yerine, Reis'in iki dakikalık fragmanında, Erdoğan ezan okuduğu için bir Türk askeri tarafından dövülen yaşlı bir adamı izleyen küçük bir çocuk olarak görülüyor. Çocuk askerlere meydan okuyor ve kendisini izleyenleri şaşırtarak ezanı kendi okumaya başlıyor."

"Modern Türkiye'nin, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri temelindeki laik anayasası uyarınca, Türklerin çoğunun Müslüman olmasına rağmen ezan 1950 yılına kadar yasaktı. Erdoğan'ın 1954'te doğduğu göz önünde bulundurulduğunda, böyle bir sahneye tanıklık etmiş olması çok olası değil."

Haber, filmin ikinci fragmanıyla ilgili de şunları yazıyor:

"Bir diğer klipte de genç Erdoğan, askerlerin, yaşlı bir adamın evine, içeride namaz kılınırken eşini iterek baskın yaptıklarını görüyor. Sahne, ezanın yasallaşmasını sağlayan eski başbakan Adnan Menderes'e karşı darbe yapılan 1961'de geçiyor. Menderes aynı yıl idam edildi."

Haberin devamında şu satırlara yer veriliyor:

"Partisi AKP 2003 yılından iktidara geldiğinden bu yana Türk siyasetine hâkim olan Erdoğan, birçok muhafazakâr dindar Türk tarafından saygı görüyor ve Atatürk'ün felsefelerinin laik destekçileri tarafından da İslamcı politikaları nedeniyle hakir görülüyor."

"Filmde Erdoğan'ın yetişkin dönemlerini, Osmanlı komutanı Topal Osman Ağa gibi tarihi karakterleri oynayan Türk aktör Reha Beyoğlu oynuyor."

Times'ın haberi, filmin yapımcısı Ali Avcı'nın şu sözleriyle noktalanıyor:

"Bugünlerde küresel sinemada Örümcek Adam ve Süpermen gibi hiç yaşamamış karakterleri görüyoruz fakat bizim hayatta olan kendi kahramanlarımız var.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayatının anlatıldığı 'Reis' filminin fragmanı