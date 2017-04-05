Times: Erdoğan'ın satış taktiği çarşıda iş yapmıyor

İngiliz Times gazetesi, 16 Nisan Anayasa değişikliği referandumunun esnaf tarafından nasıl göründüğüne ilişkin bir haber hazırladı.

Hannah Lucinda Smith imzalı haberde, bombalı saldırılar ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle bir zamanlar turistle dolan Kapalı Çarşı'nın boş olduğu söyleniyor.

Kapalı Çarşı'daki dükkanını kapatmak zorunda kalıp bir kilim dükkanında işe giren Mehmet, "Gezi'den sonra işler kötüleşmeye başladı" diyor ve devam ediyor:

"Daha sonra Suriye ve Irak'taki savaşlardan etkilendik. Sonra patlamalar oldu."

Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın referandum kampanyasını "güvenlik sorunları ve ekonomik kriz" üzerine inşa ettiği belirtiliyor ve Anayasa değişiklikleri onaylanırsa Erdoğan'ın yasamada son sözü söyleme ve bakanları seçmede tek güç olma imkanı kazanacağı kaydediliyor.

"Destekçileri bunun ekonomik dönüşümü sağlayacağını iddia ediyor" deniyor.

Haberde Erdoğan'ın danışmanlarından Mehmet Uçum'un "Türkiye'nin tüm sorunlarını kanunlarla çözmeyi deniyoruz ama kanunlar soyut" sözleri yer alıyor.

Uçum "Türk davranışını, kültürünü ve halka devlet arasındaki ilişkiyi reforme edecek 10 yıllık bir sürece giriyoruz" diyor.

Haber 2007'de AKP iktidarının ordu ve yargının siyasete müdahalesini azaltmaya yönelik reform çalışmaları yaptığı belirtilerek devam ediyor.

Haberde AKP'ye daha sonra kapatma davası açıldığı ve 2011 yılında AKP'nin üçüncü kez seçimleri kazandığı yazıyor.

Haber ardından Anayasa Hukuku profesörü Ergun Özbudun'un sözleriyle devam ediyor:

"O zamandan beri işler tersine döndü. Otoriter bir rejime kaydılar. Artık muhalefetten korkmuyorlardı.

"2007'de yapmaya çalıştığımız (Anayasa değişiklikleri) daha liberal demokratik yöndeydi, ancak bugün o noktadan çok uzaktayız. Güçler ayrılığının azaldığı daha otoriter bir sistemi, pratikte tek adam yönetimini, engellemeye çalışıyoruz. Bununla karşı karşıyayız."

Haberde Erdoğan'ın seçmenlerin kalbini kazanmak için "milliyetçi kızgınlığı ve daha aydınlık yarınlar vaadini" kullandığı yazıyor.

"(Erdoğan) Lira'nın sıkıntılarını Türkiye'ye karşı düzenlenen uluslararası komploya indirgenebileceğini iddia etti ve hükümet yanlısı medya terör saldırıları için Batı istihbarat ağlarını suçluyor. Erdoğan'ın fanatikleri tek cevabın ona daha fazla güç vermek olduğunu söylüyor" ifadeleri yer alıyor.