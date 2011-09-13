-Times: Erdoğan Türkiye'nin en güçlü lideri LONDRA (A.A) - 13.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır ziyareti İngiliz basınında geniş yer aldı. Times gazetesi, Erdoğan'ın Mısır ve ardından yapacağı Tunus ile Libya ziyaretleriyle, Türkiye'nin bu bölgedeki etkisini artırmayı amaçladığını yazdı. Erdoğan'ın Mısır ziyaretini İsrail'in yakından izlediğini kaydeden Times, "Erdoğan'ın Gazze'ye yapacağı olası ziyaretin Mısır'ın askeri hükümetini rahatsız etmemek için iptal edildiği" yorumunda bulundu. Bu arada haberi kaleme alan Times gazetesi yazarı Alexander Christie Miller, "Erdoğan'ın tartışmasız Mustafa Kemal Atatürk'ten bu yana Türkiye'nin en güçlü lideri" olduğunu kaydetti. Hüsnü Mübarek döneminde Mısır'ın Türkiye'yi rakip olarak gördüğünü belirten gazete, "Ama Mübarek şimdi yargılanıyor ve Kahire'de algı değişiyor. Zayıflamış bir ülke, güçlü bir ortak arıyor" ifadesine yer verdi. Guardian gazetesinde, Michigan State Üniversitesi uluslararası ilişkiler profesörü Muhammed Eyüb'ün kaleme aldığı makalede ise Türkiye'nin bölgesinde artan gücünü ABD'nin anlaması gerektiği, Ortadoğu'nun eskisi gibi olmayacağı belirtildi. Obama yönetiminin, Türkiye ile İsrail arasındaki sürtüşmenin Amerika'nın stratejik çıkarlarına zarar verebileceğinden endişe etmesine karşın, iç siyasi nedenlerle İsrail üzerinde baskı kuramadığını kaydeden Eyüb, Washington'ın bu tavrıyla NATO'nun çok önemli bir üyesi olan Türkiye'yi yabancılaştırabileceğini bildirdi. Eyüp makalesinde şunları kaydetti: "Türk demokrasisi güçlenmeseydi, Türkiye şimdiki pozisyonuna gelemezdi. Şimdi hükümet askerin müdahale korkusu olmadan politika yürütebiliyor. Birkaç yıl önce İsrail'e karşı sert tavır alınması düşünülemezdi bile. Şu anda bölgede tanık olduklarımız, Ortadoğu'yu Avrupa'ya bağlayan stratejik bir güç olarak Türkiye çağının geldiğine işaret ediyor. Bu, Ankara'nın dış politikada bağımsızlık ilanıdır. Ortadoğu bundan böyle asla aynı olmayacak."