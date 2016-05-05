Times: Erdoğan sınırsız güç için komplo kuruyor

İngiliz Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sınırsız güç sahibi olmak için komplo kurduğunu, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu görevden almak istemesinin nedeninin de bu olduğunu yazdı.

Times'ın dünya haberleri sayfasındaki haberin başlığı, "Erdoğan sınırsız güç sahibi olma amacıyla başbakanını görevden almak için komplo kuruyor".

Haber, gazetenin Türkiye'deki muhabiri Hannah Lucinda Smith'in imzasını taşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Davutoğlu arasında dün yapılan görüşme sonrası, iktidar partisi AKP'nin olağanüstü kongreye gitmesi kararı alındığı bildirilmişti.

Başbakan Davutoğlu'nun bu kongrede aday olması beklenmiyor.

Times ise Türkiye'de son dönemde yaşananların dramatik olayların, Türkiye siyasetinin geleceği için verilen mücadeleden ve birbirinin tam zıddı iki kişilikten kaynaklandığı görüşünde.

Gazeteye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan işçi sınıfından ve sokaktan gelme, doğuştan siyasetçi bir isim. Türkiye'nin anayasasını değiştirmek, ülkenin parlamenter demokrasi yerine başkanlık sistemi ile yönetilmesini istiyor.

Yine Times'a göre Başbakan Davutoğlu ise tam tersine Erdoğan tarafından bu göreve getirilmiş bilgiç bir akademisyen. Gazetecilerin tutuklu yargılanmasına karşı olduğu biliniyor. En önemlisi de Erdoğan'ın 'kırmızı çizgi' olarak gördüğü 'önerilen' anayasa değişikliğine karşı.

Times'a konuşan Washington merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi Türkiye Projesi Direktörü Bülent Ali Rıza, gelişmeleri şöyle yorumlamış:

"AKP'nin anayasasına göre partinin lideri Davutoğlu. Ancak herhangi birine gerçek liderin kim olduğunu sorun, size bu kişinin Erdoğan olduğunu söyler. Bu da iki liderin ilişkisinin merkezinde büyük bir sorun yaratıyor."

'Erdoğan erken seçim için bastırıyor'

Times'a konuşan AKP kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazın erken seçime gidilmesi için bastırdığını söylemiş.

Bu çevrelere göre Erdoğan en az 367 milletvekili çıkarılması ve anayasanın referanduma gidilmeden değiştirilmesi için çabalıyor.

Times'taki haberde ise Cuma günü yapılan AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında alınan karardan, Pazar günü internette "Pelikan Dosyası" adıyla açılan bloga kadar Türkiye'de son günlerde yaşanan dramatik gelişmeler gazetenin okuyucularına hatırlatılmış.

Bugüne nasıl gelindi?

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, kurul her büyük kongreden sonra teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısına devrettiği il ve ilçe başkanlarını atama yetkisini geri almıştı.

Bu olay sonrası Pazar günü internette "Pelikan Dosyası" adıyla açılan bir blogda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Davutoğlu arasındaki ilişkiyle ilgili bazı iddialar yer almıştı.

Blog yazısında, AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun bu görevlere gelmesinden bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan nezdinde yaptığı öne sürülen hatalara ve yanlışlara değinilmişti.

Başbakan Davutoğlu Salı günü AKP Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Nefsimi ayaklar altına alırım, bir faninin terk etmeyeceği düşünülen her makamı elimin tersiyle iterim. Ama asla bu kutlu hareketteki hiçbir dava arkadaşımın kalbini kırmam" demişti.

Davutoğlu ile görüşmesi öncesi dün yine muhtarlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Önemli olan bulunduğunuz yere nasıl geldiğinizi, orada ne yapmanız gerektiğini ve hedeflerinizi unutmamanızdır" diye konuşmuştu.

Davutoğlu açıklama yapacak

Başbakan Ahmet Davutoğlu bugün TSİ 11.00'de partisinin Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) toplayacak.

Davutoğlu daha sonra bir basın toplantısı düzenleyecek.

AKP tüzüğünün 70. maddesine göre parti kongreye genel başkan ya da MKYK'nın veya delegelerin en az beşte birinin yazılı talebi ile gidebiliyor.

Bu durumda AKP MKYK'sının olağanüstü kongreyi bir hafta içinde ilan etmesi, Kongrenin de çağrı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde yapılması gerekiyor.