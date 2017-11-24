Times: Erdoğan, Şam'a danışmadan Suriye'de Kürt güçlere saldırmama sözü verdi

İngiliz Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Türk ordusunun Şam yönetimine danışmadan Suriye'de Kürt güçlere saldırmayacağı yolunda Rusya ve İran'a söz verdiğini iddia etti.

İddia, gazetenin bugünkü (24 Kasım 2017) "Suriye'de final" başlıklı başyazısında yer aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkan Hasan Ruhani'nin katılımıyla Çarşamba günü yapılan Soçi Zirvesi'ne değinilen yazıda, "Esad'ı iktidarda tutmak barış için ödenen çok ağır bir bedel" yorumu yapıldı.

"Suriye'nin geleceğine savaş alanında değil müzakere masasında karar verilmeli. Vladimir Putin bunu biliyor" ifadeleri yer alan haberde, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hakkında ise şu ifadeler yer alıyor:

"Bugüne dek uzmanlığı cinayetler ve kitlesel tutuklamalar oldu"

Times; Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin hiçbir dış gücün Esad'ın açık onayı olmadan Suriye'de müdahalede bulunmasına izin verilmemesi gerektiğinde de anlaştıklarını öne sürdü. Gazeteye göre burada özellikle atıf yapılan ülke, geçen yıl sivillere karşı kimyasal silah kullanıldığı gerekçesiyle Suriye'de bir hava üssünü bombalayan ABD.

Söz konusu haber şöyle devam ediyor:

"Sayın Erdoğan da, Türk ordusunun Şam yönetimine danışmadan Suriye'de Kürt güçlere saldırmayacağı yolunda söz verdi. Rusya, Türkiye ve İran Soçi Antantı ile Esad'ın otoritesini artırmak ve onun ülkesinin sınırlarını kontrol edebildiğini göstermek istiyor. Sayın Putin de bunun karşılığında Esad'dan, barış görüşmelerine 'yapıcı şekilde katılacağı' sözünü almışa benziyor. Bu da, Suriye'nin kuzeyindeki muhalif gruplarla diyaloğa girmenin kabulü anlamına geliyor."

Times'a göre Putin, Suriye'ye asker gönderdiği 2015'ten bu yana ülkede Batı karşısında üstün. Kremlin'in hedefi, Orta Doğu'da statüskonun ve Rus silahlarını satın almaya da hevesli kritik önemde bir müttefikin muhafazası.

"Uluslararası toplum Soçi konsensüsüne boyu eğmemeli" diyen Times, barış görüşmeleri sonucu, Suriye'de tam anlamda demokratik seçimler yapılmasını teşvik edecek bir siyasi geçiş sürecinin başlaması gerektiği kanısında.

Gazeteye göre ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan Suriyelilerin de bu seçimlerde oy kullanabilmesi hayati önemde.

Başyazı şu satırlarla noktalanıyor:

"Nihayetinde Esad'ın gücü azalacak. Bölgenin istikrarına önem veren Batı'nın ve Arap dünyasındakilerin stratejik hedefi, Esad'ın görevden ayrılması ve onun yerine daha dışa açık bir hükümetin işbaşına gelmesi olmalıdır."