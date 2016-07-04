Times: Erdoğan oylarını satın almak için 2.7 milyon Suriyeliye vatandaşlık öneriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'deki Suriyeli göçmenlere vatandaşlık verileceği açıklaması İngiltere basınında da yer aldı.

Times gazetesi haberi "Erdoğan oylarını satın almak için 2.7 milyon Suriyeliye vatandaşlık öneriyor" başlığıyla verirken,The Daily Telegraph gazetesi de "Türkiye’nin Suriyelilere vatandaşlık teklifi AB anlaşmasını tehlikeye atıyor" yorumunu yaptı.

Times gazetesinin haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "tabanını güçlendirmeye çalıştığını" ifade ederken şimdiye kadar biri Suriyeli genç piyanist, diğeri de başarılı bir üniversite öğrencisi olmak üzere yalnızca iki Suriyeliye vatandaşlık verildiğini hatırlatılıyor.

Times ayrıca, 2012'de iç savaştan kaçıp Türkiye'ye göç eden Suriyelilerin, vatandaşlık için gerekli kesintisiz beş yıl ikamet etmiş olma koşulunu da yakında yerine getirmiş olacaklarına dikkat çekti.

Haberde, "Türkiye’deki mültecilerin Lübnan ve Ürdün gibi diğer komşu ülkelere kıyasla çok daha yüksek yaşam standartları ve daha fazla özgürlükleri var. Vatandaşlık –ve seçmen olma hakkı- verilmesi yönünde atılan adım, Erdoğan'ın rakiplerinin uzun zamandır kaygılandığı bir meseleydi. Ana muhalefet partisi CHP, tüm Suriyeli mültecileri geri gönderme vaadinde bulundu" dendi.

Gazete, 2013'te CHP Genel Başkanı Yardımcısı Gürsel Tekin'in on binlerce Suriyeli sığınmacının 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapıldığı' iddiasını da aktarıyor.

2013'ün sonlarından itibaren Türkiye’de ikamet eden üç çocuk babası Suriyeli Anwar Mohammed gazeteye Erdoğan'ın sözleriyle ilgili, "Bence bu iyi bir adım, Ama hala Türkçe konuşamayan Suriyeliler için çok zor olacak. Hükümet, Suriyeliler ile Türkler arasında ilişkileri geliştirmedi" diye konuştu.

Times, ülkedeki Suriyelilere ilişkin şunları aktardı: "Türkiye'de olanlar için hayat son 18 aydır daha zor. Birçoğu özel izin olmadan seyahat edemiyor ve çalışma vizesi almakta zorlanıyor. Türkiye'deki en az 400 bin Suriyeli çocuk okula gitmiyor, çoğu tekstil atölyelerinde, tarlalarda çalışıyor."

Üç yıldır Şanlıurfa'da ikamet eden Mothana el Essa adlı Deyr ez Zor'lu bir sığınmacı da "Birçok kişi bu adımdan memnun olacak. Ama bizi vatandaşlıktan daha çok endişelendiren bir sürü mesele var" dedi.

"AB anlaşması tehlikeye girer"

Daily Telegraph da, Suriyelilere vatandaşlık verilmesinin, Avrupa'ya göç akınının durdurulması için Ankara ve Brüksel arasında varılan anlaşmayı tehlikeye atabileceğini yazıyor.

Gazetenin haberinde şu ifadeler var:

"(Erdoğan'ın) sözleri, bu yıl Türkiye ile Avrupa Birliği arasında varılan göçmen anlaşmasının uygulanabilirliğine dair şüphe uyandırıyor. Türkiye, mali yardım, AB üyelik görüşmelerinin hızlandırılması ve Schengen bölgesinde vize serbestisi karşılığında insan kaçakçılarına karşı mücadele sözü verdi. Anlaşmadan bu yana Yunan adalarına ulaşan göçmen sayısında yüzde 90'dan fazla düşüş yaşandı."

"Giderek büyüyen milliyetçi fraksiyonları uzaklaştırmaya çalışan Avrupa, Türk vatandaşlığı alan Suriyelilere vizesiz seyahat hakkı vermekte tereddüt edebilir."

"Suriyelilere vatandaşlık vermek, Türk halkı arasında da hoş karşılanmayabilir. Erdoğan'ın açıklamasından sonra 'Ülkemde Suriyeli istemiyorum' etiketi Twitter'da yükselmeye başladı."

"Muhalifler, Erdoğan'ı Suriyelilere vatandaşlık dolayısıyla seçme hakkı vererek iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'ne destek kazandırma girişiminde bulunmakla suçluyor."