T24 LogoT24 Logo
Gündem

Times: Erdoğan, nezaket yoksunu 'bıyıklıları' Atina'ya getiriyor

Erdoğan, 65 yıl sonra Atina'yı Cumhurbaşkanı olarak ziyaret eden ilk lider

07 Aralık 2017 15:07

İngiltere'de yayınlanan The Times gazetesi, Cumhurbaşkanı  Tayyip Erdoğan'ın yapacağı "tarihi ziyaret" öncesi Yunanistan'ın başkenti Atina'da görülmemiş güvenlik önlemlerinin alındığını yazdı.

Gazetenin, "Erdoğan, Atina'ya nezaketten uzak korumalarını getiriyor" başlıklı yazısında, alınan güvenlik önlemleri kapsamında Erdoğan'ın "bıyıklılar" olarak bilinen korumalarının Atina'ya getirildiği ifade edildi.

BBC'nin haberine göre, gazete, bu korumalardan bazılarının Mayıs ayında ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen protesto gösterisi sırasında çıkan kavgaya karıştıklarını da belirtti.

Gazetenin haberinde, "Erdoğan'ın hepsi de cumhurbaşkanları gibi bıyıklı olan 60 koruması da, sayıları 100 civarında olan Türk güvenlik görevlileri ve 3 binden fazla Yunan keskin nişancı, polis ve ajanla birlikte Atina'nın birçok noktasında önlem almaya hazırlanıyor" denildi.

The Times, Erdoğan'ın ziyaretinin siyaseten en hassas kısmının yarın Batı Trakya'ya yapacağı ziyaret olduğunu da öne sürdü ve şunları aktardı:

"Burada yaşayan, anadili Türkçe olan Müslüman azınlığın, Erdoğan'ı kahramanlar gibi karşılaması bekleniyor. Ancak bu ziyaretin, sınır bölgesindeki etnik gerilimleri daha da artırmasından endişe edenler de var. Bir güvenlik uzmanı, 'Eğer bıyıklıların kabalaşmasından ve fiziki müdahalede bulunmasından endişe ettiğimiz bir yer varsa, o da burası' diye konuştu."

Gazete, bunun bir Türk cumhurbaşkanının 1952 yılından bu yana Yunanistan'a gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olduğuna dikkat çekerek, Erdoğan'ın yapacağı temaslarda 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan sekiz askerin iadesi, mülteci sorunu ve güvenlik meselelerinin ele alınmasının beklendiğini de vurguladı.

ETİKETLER

TimesCumhurbaşkanı Tayyip ErdoğanAtina

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24