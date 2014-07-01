Times: Erdoğan cumhurbaşkanlığıyla iktidarı elinde tutmak istiyor

Times'ta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın olası cumhurbaşkanlığıyla ilgili bir haber var.

İstanbul mahreçli haberde 'Türkiye'nin otoriter başbakanı' olarak tanımlanan Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının beklendiğini belirtiliyor.

Gazeteye göre bu olası adaylık açıklaması, Erdoğan'ın başbakanlık görevi için son döneminin dolması sonrası Türkiye politikasının ön saflarında kalacağı anlamına gelecek.

Times, haberde Haziran ayında yayınlanan iki kamuoyu yoklamasının Erdoğan'ın Ekmeleddin İhsanoğlu karşısında büyük bir zafer tadacağını gösterdiğini aktarıyor.

Haberde uzmanların, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olması durumunda cumhurbaşkanlığının yetkilerini hızlı bir şekilde artırabileceği ve tıpkı Rusya'daki Vladimir Putin-Dimitri Medvedev örneğinde görüldüğü gibi başbakanlığa atanan kişiyi yönetebileceği belirtiliyor.

Haberde görüşüne başvurulan uzmanlardan Sabancı Üniversitesi öğretm üyesi Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu, Kalaycıoğlu Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olması durumunda muhtemelen başbakanlığa kendisine sadık birini seçeceğini söylüyor.

Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'ndan Sinan Ülgen ise böyle bir senaryoda sonunda AKP'yi zayıflayabileceğini söylüyor.