Times: Erdoğan-Bahçeli ittifakı Kürtleri vurdu

Times gazetesi, Türkiye'de Kürtlerin 'AK Parti tarafından aldatılmış hissettiğini' yazdı. Gazete, "AKP parlamentoda Kasım 2019'da yürürlüğe girecek yeni anayasaya yönelik çalışmalar için milliyetçi MHP'nin oylarına bağımlı. Çok sayıda Kürt, bunun bedelini ödediklerine inanıyor" ifadelerini kullandı.

İngiliz gazetesi The Times, Diyarbakır mahreçli haberinde ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın milliyetçilerle anlaşmasının bedelini Kürtlerin ödediğini’ yazdı. Gazetenin Türkiye Muhabiri Hannah Lucinda Smith’in imzasını taşıyan haberde, Diyarbakırlı Abdülselam Tanrıkulu’nun geçmişte Erdoğan’da destek verdiği ancak artık böyle düşünmediği belirtildi. “Erdoğan’ı severdim, Allah için, İslam için” diyen Tanrıkulu “Şimdi Türkiye’yi terk etme şansım olsa, İngiltere’ye, İsrail’e herhangi bir yere giderim. Burada adalet, hukuk, hiçbir şey yok”dedi.

Diyarbakır’da bu tür duyguların her yerde yankılandığını belirten Times, güvenlik güçleri ile PKK militanları arasındaki çatışmaların kentin tarihi merkezindeki çok sayıda evi yok ettiğini, geriye kalanların da yeniden inşa edilmek üzere yıkıldığını yazıyor. Tanrıkulu’nun komşusu Aysan Dün de “Evim bir saat içinde yıkıldı. İçinde hala eşyalarım vardı. Şimdi evin daha önce durduğu yere bakıyorum, göremiyorum” dedi.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, Times’ın haberi şöyle devam ediyor:

“Türkiye’deki 14 milyon Kürt, Kuzey Irak’taki komşularının devlet olmaya doğru uzanmasını izlerken, kendi bölgelerinin onyıllarca geriye gittiğini görüyorlar. Şiddet azalıp, büyük ölçüde kırsal kesimdeki çatışmalar olarak kalsa da geride ekonomik ve kültürel bir çoraklık bıraktı. Üç bin yıllık surların içindeki antik sokakların yıkılması Diyarbakır’ın trajedisinin fiziksel tarafı. Bu arada, hükümetin kurumları kapatıp, devlet memurlarını görevden almasına izin veren olağanüstü hal kararnameleri, kentin bir zamanlar canlanan kültürel yaşamını da kırıp geçirdi.”

Diyarbakır Şehir Tiyatrosu’nun bir zamanlar yüzlerce kişiye haftada üç oyun oynadığını yazan Times, 2010’dan sonra sadece Kürtçe oyun oynandığını hatırlatıp bunu, “Erdoğan’ın AKP hükümeti döneminde bir zamanlar gelişen azınlık haklarının bir göstergesi” olarak tanımladı. Oyuncu Rükneddin Gün ise “90’larda hükümet muhafazakâr, dinci ve kültüre karşıydı. Şimdi AKP bütün bunların hepsi ve üzerine milliyetçi de, özellikle de mesele Kürt dili olduğunda” diyor.

Times’ın haberi şu satırlarla sona eriyor: “AKP parlamentoda Kasım 2019’da yürürlüğe girecek yeni anayasaya yönelik çalışmalar için milliyetçi MHP’nin oylarına bağımlı. Çok sayıda Kürt, bunun bedelini ödediklerine inanıyor. Kürt diline ve kültürüne baskı, doğudaki milliyetçi politikanın alamet-i farikalarıydı ancak hiç AKP’nin daha önceki stratejisinin bir parçası olmadı. Partinin iktidardaki ilk yıllarında, Erdoğan’ın Kürt hakları ve 30 yıllık çatışmayı çözme hevesi, kendisine doğuda çok sayıda destekçi kazandırmıştı. Şimdiyse, buradaki çok kişi aldatılmış hissediyor.”