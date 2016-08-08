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Times: Erdoğan artık 'Yeni Türkiye'yi inşaya başlamak istiyor

"Mitingde bir imam, darbe karşıtı bir gösteride yaralanan bir adam ve Hulusi Akar, Kürt siyaseti hariç tüm siyasi çizgilerden politikacılarla yan yana sahneye çıkanlar arasındaydı"

08 Ağustos 2016 12:51

İngiliz Times gazetesi, İstanbul Yenikapı'daki 'Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ni aktardığı haberinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Yeni Türkiye'yi inşa etmeye başlamayı hedeflediğini belirtti.

Gazete, 'Yeni Türkiye' kavramının Türkiye'deki birçok kişi için tam olarak ne anlama geldiğininse anlaşılmadığını yazdı.

Times'ın haberinde özetle şunlar aktarılıyor:

"Yenikapı genellikle siyasi mitinglere ev sahipliği yapar. Ancak üç haftadır süren darbe karşıtı gösterileri noktalamak için yapılan bu mitingde bir imam, darbe karşıtı bir gösteride yaralanan bir adam ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Kürt siyaseti hariç tüm siyasi çizgilerden politikacılarla yan yana sahneye çıkanlar arasındaydı.

"Miting, Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir hayranlık gösterisinden ziyade bir ulusal birlik görüntüsü oluşturdu. Siyasi pankartlara izin verilmedi ve muhalefet partilerinin ısrarıyla en büyük resim, modern Türkiye'nin kurucu babası Atatürk'ünki oldu.

"Erdoğan helikopteriyle geldiğinde, 2 milyon kapasiteli miting alanı dolmuştu. Yaklaşık 1,5 kilometre boyunca sokaklar hıncahınç doluydu.

"Erdoğan, birlik içindeki 'Yeni Türkiye'sini inşa etmeye başlamak için darbe sonrası fasılı kapatmaya çalışıyor. Bu, iki yıl önce icat ettiği bir kavram.

Times, bu sözün birçok Türk için belirsiz olduğunu, bunun, eski Türkiye'deki laikliğe ve askeri darbelere karşı sandık demokrasisi ve dini muhafazakârlık kavramları etrafında dönüp dolaştığını yazıyor.

Gazete, bazı Türklerin bunun, Erdoğan'ın kendisini Atatürk'le aynı düzeye getirecek şekilde ulusun babası olma hevesiyle ilgili olduğunu düşündüğünü ancak Erdoğan yanlılarının buna katılmadığını belirtiyor.

Times, gazeteci Hilal Kaplan'ın, 'Yeni Türkiye'nin çeşitliliği ve kenarda olanların merkeze doğru hareketini temsil ettiğini' söylediğini aktarıyor.

Times, haberin sonunda, 'Yeni Türkiye' anlayışıyla uyuşmayabilecekler arasında korkunun var olduğunu belirtiyor ve Stockholm Üniversitesi Türkiye Çalışmaları bölümünden akademisyen Jenny White'ın şu sözlerini aktarıyor: 

“İki ulusal model de (Atatürk'ünki ve Erdoğan'ınki) kendisiyle uyuşmayan toplum kesimlerini baskı altına alıyor. Yeni Türkiye'de bu, mütedeyyin olmayan herkes olabilir“

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