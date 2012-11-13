Times: Erdoğan AB'ye nanik yapıyor

İngiliz basının önemli gazetelerinden Times, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın idam cezasıyla ilgili olarak kullandığı sözlerini sayfasına taşıdı. Times yazarlarında Alexander Christe Miller, 'Erdoğan AB'ye nanik yapıyor' başlığıyla yayımlanan makalesinde Erdoğan'ı eleştirdi.

Times'ta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de idam cezasının yeniden gündeme getirilmesiyle ilgili sözlerine geniş yer ayırdı.

Times yazarlarından Alexander Christe Miller, Erdoğan'ın çıkışının, Türkiye'nin Avrupa'yla gergin ilişkilerini daha da gerebileceğini belirtti.

'Erdoğan AB'ye nanik yapıyor'

Yazar, Erdoğan'ın idam konusundaki açıklamasının, PKK saldırılarının arttığı bir dönemde geldiğine dikkat çekti.

Miller ayrıca 628 mahkûmun 63'üncü gününe giren açlık grevleriyle hükümet üzerindeki 'Kürt sorununu' çözme baskısının daha da arttığını vurguladı.

Kamuoyu yoklamalarına göre Türklerin çoğunluğunun idam cezasını desteklediğini aktaran Miller, uzmanların Erdoğan'ı 2014'te cumhurbaşkanı olmak için, sertlik yanlısı popülist bir söylem kullanmakla suçladığını belirtti.

Roger Boyes imzalı bir analiz yazısında da şu ifadelere yer veriliyor; 'Türkiye Orta Doğu'da önemli bir oyuncu olarak belirdi. Özgür Suriye Ordusu'na ev sahipliği yaparak Esad rejimini devirme mücadelesinde önemli bir cephe oldu. Ancak ülke, imkânlarının ötesinde işler yapıyor. Çok sayıda Türk, Erdoğan'ın kendilerini kaosa sürüklediğine inanıyor. Suriye'deki patlama büyük olasılıkla bağımsız Kürdistan kurma hamlelerini, Türkiye'de istikrarsızlığı hatta ülkenin parçalanmasını teşvik edecek. Erdoğan güçlü bir lider gibi görünme baskısı altında. İdam cezasını geri getirmeyi tartışma çağrısında bulunmak, bunu yapmanın kolay yolu. Teröristlere ateş eden idam mangası gibi eski bir imgeyi yedin canlandırmasının üç amacı var. Birincisi popülist bir hamle, ikincisi Avrupa Birliği'ne nanik işareti yapıyor ve en önemlisi Kürtleri Suriye'deki çatışmadan istifade etmekten caydırması gerekiyor. Kürt isyancılara terörist gibi davranarak ve idam cezasında ısrar ederek, aslında hırslı Kürtlerle Türkiye ve kendisi arasında siyasi bir çözüm olmayacağını deklare ediyor.'