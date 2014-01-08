Times: Dostları Erdoğan'ın kulağına fani olduğunu fısıldamalı

İngiliz Times gazetesi, bugünkü başyazısında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sert eleştiriler yöneltti. Türkiye'nin Putinleşmesi başlıklı yazıda, Türkiye bizim dostumuz ve dostların Erdoğan'ın kulağına kendisinin bir fani olduğunu ve Türkiye'nin bir Putin'e ihtiyaç duymadığını fısıldaması gerekiyor" ifadesi yer aldı.

Gazete'nin altbaşlığında ise, "bir zamanlar gıptayla bakılan Erdoğan'ın, ülkesinin can düşmanı haline gelmekte olduğu" öne sürüldü.

BBC Türkçe'nin Times gazetesine dayandırdığı habere göre, Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin birkaç yıl öncesine kadar, yüksek ekonomik büyüme oranı sağlayan, ülkeyi yolsuzluğa bulaşmış politikacılardan ve zorbalığa yönelen generallerden arındıran çoğulcu ve modern bir yönetim sergiler görüldüğünü hatırlattı.

The Times, İslam ile Batı dünyasının aracısı olarak görülen hükümetin bugünkü durumunu ise şöyle resmediyor: "Yazık ki bugün Türkiye çok farklı bir tablo sergiliyor. Protesto ve skandallarla sarsılıyor, eğitimli gençleri hükümete yabancılaşmış durumda ve lideri ülkenin hastalıklarını, iyileştirmek bir yana, kavrayamamış gözüküyor. Artık ekonominin bozulmaya başladığına dair işaretler de var."

Başyazıda Erdoğan'a yönelik eleştiriler özetle üç noktada toplanıyor:

Kürtaj ve doğum oranı gibi sosyal konularda kendisini artan oranda hissettirerek, şüpheci laiklik savunucusu Türkleri alarma geçirmesi,

Dış politikada ters tepen bir görkem ile Sünni İslam dünyasının liderliğine soyunurken, İsrail ile hakaret savaşına girişmesi,

İkisinden de önemlisi; Gezi Parkı'na yapılmak istenen inşaata karşı protestolara yetkililerin sert müdahalesi.

Her makul hükümetin yapması gerektiği gibi muhaliflerin gönlünün almak yerine, protestocuların marjinalleştirilmeye çalışılmasının, bütün bir eğitimli ve laiklik yanlısı genç kuşağı hükümete yabancılaştırdığı tespitini yapıyor The Times.

Hükümetin kalbine kadar ulaşan yolsuzluk iddiaları konusunda ise Erdoğan'ın iddiacıları suçlayıp yargıya ve polise saldırarak, "adı belirsiz yabancı güçleri" hükümetini devirmeye çalışmakla suçlaması da eleştiriliyor başyazıda.

The Times, "kibirli ve kendisini vazgeçilemez gören tek bir güçlü liderin iradesini devlete dayatması" diye özetlediği bu tabloyu, "Türkiye'nin Putinleşmesi" diye tarif ediyor.

Bu arada, Erdoğan'ın güçlendirilmiş devlet başkanlığı planı da hatırlatılıyor.

Gazetenin başyazısı şu ifadelerle son buluyor: "Türkiye bizim dostumuz ve dostların Erdoğan'ın kulağına kendisinin bir fani olduğunu ve Türkiye'nin bir Putin'e ihtiyaç duymadığını fısıldaması gerekiyor."