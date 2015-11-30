Times: Avrupa kapılarını 75 milyon Türke açıyor

İngiltere'de yayınlanan Times gazetesi, AB'nin Türkiye'ye verdiği tavizlerle mülteci krizine çözüm bulmaya çalıştığını ve Brüksel'de toplanan liderlerin vizesiz seyahat imkanını masaya getirerek "75 milyon Türke" kapıları açtığını yazıyor. BBC Türkçe'nin çevirisine göre haber şöyle:

"Avrupa Birliği liderlerinin göçmen krizini çözmek için dün oynadığı kumarla birlikte gelecek yıl Türkiye'nin 75 milyon vatandaşı Avrupa'yı vizeye ihtiyaç duymadan gezmeye başlayacak. Brüksel'de düzenlenen zirvede Türkiye'ye bir dizi taviz verildi. Bunlardan birisi de başlangıçta 3 milyar euro olmak üzere açık uçlu finansal destekti. Türkiye'nin giderek otoriterleştiği yönünde endişeler artarken, AB üyelik sürecine hız verilmesi de verilen tavizler arasındaydı.

'Ekonomik göçmenler' Türkiye'ye gönderilecek

Varılan anlaşmaya göre Türkiye, topraklarından Avrupa'ya giden düzensiz göç akınını durduracak. Bunun karşılığında da Avrupa ülkeleri Türkiye'deki 400 bin göçmeni aralarında anlaşarak AB topraklarına kabul edecek.

Ayrıca Türkiye Afganistan, Bangladeş, Pakistan ve diğer Asya ülkelerinden AB'ye yasa dışı yollarla gelmiş olan 'ekonomik göçmenleri de' geri akbul edecek.

Bir AB yetkilisi, Türkiye'nin yılda en az 3 milyar euro talep ettiğini, Ankara'nın bu desteğin karşılığında Suriyeli mültecilere eğitim ve istihdam olanaklarını açacağını ifade ettiğini aktarıyor.

"Merkel'in Türkiye'ye inancı sorgulanıyor"

Times'a konuşan AB yetkilisi 'Türkler Suriyeli mültecilerin maliyeti için kalıcı yıllık bir mekanizmanın oluşturulmasını istiyor. Ancak maliyetin büyüklüğünün yanı sıra birçok kişi [Almanya Başbakanı Angela] Merkel'in Türkiye'nin göç akınını durdurabileceğine olan inancını da sorguluyor' diyor.

Aralık ayından itibaren Merkel, AB içerisinde baülayıcı göçmen kotalarının kabul edilmesi için görüşmelere başlayacak.

Zirvenin ardından konuşan Merkel, 'Türkiye'yle imzalanan eylem planının ana parçalarından birisi yasa dışı göçün nasıl yasal göç haline getirileceği olacak' dedi.

"Vize muhafiyeti çok tartışılacak"

Merkel zirve öncesinde Belçika, Lüksemburg, Hollanda, Avusturya, İsveç ve Yunanistan ile görüşerek Türkiye ile işbirliği yapıp 'yasal göçü' sağlayacak AB dışı bir olasılığı dile getirdi.

Bir diplomat 'Yüz binlerce göçmenin ülkelere pay edilmesi konusunda çok az isteklilik vardı' diyor.

Merkel gelecek ay yürüteceği temaslarda, göçmen kabul anlaşmasını imzalamak istemeyen ya da maliyeti karşılamaya destek vermeyi reddeden Doğu Avrupa ülkelerine, yardım etmemeleri halinde Schengen Bölgesi'nin çökeceğini ve bunun da ekonomik sonuçları olacağını ifade edecek.

Türkiye'ye vize muafiyeti konusunda verilen taviz ise hem Almanya'da hem de Fransa'da 2017 genel seçimleri öncesinde çokça tartışılacak."