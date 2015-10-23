Times: ABD Irak'ta Putin'i durdurmak için harekete geçti

İngiliz Times gazetesi, ABD'nin Irak ordusu ile birlikte düzenlediği operasyon ile IŞİD'in elinde 'idam edilmek üzere olan' 69 rehineyi kurtarmasını ve ilk kez IŞİD'e yönelik mücadelede bir Amerikan askerinin ölmesini değerlendirdi. Gazeteye göre ABD operasyonla, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Irak'ta inisiyatif almasını önlemek istedi.

Times'ın dünya haberleri sayfasındaki analiz, gazetenin Beyrut'taki muhabiri Tom Coghlan'ın imzasını taşıyor.

Tom Coghlan analizine, "ABD'nin son dönemde Irak'ta kara birlikleri kullanmaya yönelik isteği tesadüf olamaz. Beyaz Saray haftalardır, IŞİD'e karşı sadece hava gücü kullandığı için eleştiriliyordu" cümleleriyle başlıyor.

Analiz şöyle sürüyor:

"ABD, öncelikle Rusya'nın Suriye'deki müdahalesini öngöremedi. Daha sonra Rusya, Suriye, İran ve Irak Bapdat'ta ortak bir istihbarat paylaşım birimi kurdu. Bu, ABD'nin bölgedeki nüfusuna yönelik bir diğer meydan okumaydı."

Irak'ta Şii milletvekillerinin hafta boyunca Başbakan Haydar El İbadi'den, Rusya'dan, ülkede IŞİD'e yönelik hava saldırıları düzenlemesini istemesini talep etmişlerdi. Bu çevreler, ABD'nin IŞİD'e yönelik hava saldırılarının başarısız olduğu görüşündeydi.

Takviye asker belirsizliği

"ABD tüm bunlara yanıt verir görünüyor" diyen Times muhabiri ise Amerikan Genelkurmay Başkanı General Joseph 'ın Salı günü önce Erbil'e, sonra da Bağdat'a gittiğini hatırlatıyor.

Amerikalı yetkililer Irak stratejilerini gözden geçirdikleri söylüyor. Irak'a takviye Amerikan askeri gönderilip gönderilmeyeceği ise netleşmiş değil.

Times'taki analiz şöyle noktalanmış:

"Dünkü baskında Iraklıların yaşamı için Amerikalıların hayatları riske atıldı. Bu önemli bir mesaj. Rusya'nın meydan okuması karşısında ABD'nin yeniden prestij kazanma çabası ve Irak stratejisinin başarısız olduğunun da kabulü aslında.

"Amerika Irak güvenlik güçleri için 20 milyar dolar harcadı. Ancak ortada, İran destekli tartışmalı milisler savaşa dahil olmadığı sürece, Irak ordusunun IŞİD'i mağlup edebileceğine yönelik çok az işaret var.

"Sayın Obama dış politikası kapsamında IŞİD'le mücadeleye ve Suriye'deki iç savaşa mesafeli kalıp, İran'la nükleer anlaşmaya odaklanmıştı. Bu politika artık yeterli olmayabilir."