Times: ABD, Irak'ta IŞİD'e karşı yeni bir saldırı planlıyor

İngiliz Times gazetesi, "ABD'nin, Irak'taki tıkanıklığa son vermek için IŞİD'e karşı yeni bir saldırı planladığını" yazdı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, gazetenin dünya haberleri sayfalarındaki haberde ABD'nin, IŞİD'e karşı savaşta aylardır süren çıkmazın ve Rusya'nın Suriye'deki askeri müdahalesinin ardından, stratejisini yenilediği belirtiliyor.

Times'a göre, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'ın yönetiminde hazırlanan Amerikan Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) planı, IŞİD'i birden fazla cephede savaşmaya zorlayacak. Suriyeli ve Iraklı Kürt güçler ile Irak ordusu ve İran'ın desteklediği Şii milisler, eşgüdüm içinde taarruza geçecek.

Washington'un daha önce Şii milisleri desteklemeyi reddettiğini hatırlatıyor Times.

Gazete, ABD Savunma Bakanı Ashton Carter ile üst düzey yetkililerin yeni stratejiyi önümüzdeki hafta Kongre'de açıklamalarının beklendiğini belirtiyor.

'ABD, Ramadi ve Musul'un alınmamasından rahatsız'

Times'ın haberinde ABD'nin, Irak'ta IŞİD'in elindeki en büyük kentler olan Ramadi ve Musul'un geri alınamamasından rahatsız olduğu bildiriliyor.

Haberden bazı satırlar şöyle:

"Kremlin'in Irak'ta hava saldırılarına başlamak için Bağdat'tan izin istediğine yönelik haberler gelirken, General Dunford Irak'ta yeniden inisiyatif kazanmak için ABD liderliğindeki hava saldırılarını artırmayı ve operasyonlarda daha fazla tanksavar kullanılmasını planlıyor."

"İki hafta önce göreve atanan General Dunford, yeni harekata resmiyet kazandırmak için dün Kürt kenti Erbil'e gitti. Dunford'ın Erbil'e vardığı gün Irak ordusu ve Şii milisler aylardır süren çatışmaların ardından Beyji kentini ele geçirdi. 5 bin asker ve yaklaşık 10 bin milisin geçen hafta yakındaki petrol rafinerisini ele geçirdikten sonra Selahaddin vilayetindeki şehre girdi. Irak medyası, son operasyonda İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin de hazır bulunduğunu bildirdi."

'Rusya'nın girişimleri ABD'yi kaygılandırdı'

Rusya bu ay Irak, Suriye ve İran'la birlikte Bağdat'ta ortak bir istihbarat payaşım hücresi oluşturduğunu açıklamıştı.

Times'a göre hem bu gelişme, hem de Irak Başbakanı Haydar El İbadi'nin 1 Ekim'de Rusya'nın hava desteğini memnuniyetle karşılayacağını söylemesi, ABD'yi kaygılandırdı.

Haberde hatırlatılan bir diğer gelişme de Rusya ve ABD'nin dün Suriye'de iki ülkenin hava kuvvetleri arasında çatışma çıkmasını önlemeye yönelik bir anlaşma imzalamaları ve anlaşmanın hedeflere yönelik istihbarat paylaşımını içermemesi.

'Kürtler Musul'a ilerlemeye sıcak bakmıyor'

Times'taki haber şu satırlarla noktalanıyor:

"Sayın Carter Iraklı Kürt güçleri 'başarmaya çalıştıkları bir model' olarak gösterip övmüştü. Ancak Iraklı Kürtler, nüfusun çoğunluğunu oluşturdukları bölgelerin ötesine ilerlemeye pek de sıcak bakmıyor."

"Peşmerge güçleri, Musul'dan sadece 9 mil (yaklaşık 14,5 kilometre) uzakta. ABD yetkilileri bu yıl başında, Musul'un geri alınmasına yönelik mücadelenin sonbahara kadar tamamlanacağını söylemişlerdi. Ancak Kürt güçleri ilerlemek için herhangi bir girişimde bulunmadı."

"Farhad Kadir adlı peşmerge de, 'Kürtlerin Musul için kendilerini feda edeceklerini düşünmüyorum' diyor."