Times: AB, Türkiye'deki kamplardan her yıl 250 bin göçmen alacak

Avrupa ülkelerinin, Ege Denizi'nden Yunanistan'a gelecek tüm göçmenlerin geri gönderilmesini öngören bir plan üzerinde çalıştıkları belirtiliyor. Times gazetesine göre, Avrupa ülkeleri bunun karşılığında Türkiye'deki kamplardan her yıl 250 bin'e kadar kayıtlı göçmen alacak.

Gazetenin haberinde ilgili bölüm şöyle:

"Almanya'nın öncülük ettiği yeniden yerleştirme programının üzerinde görüş birliği sağlanması halinde Midilli, Sakız ve Kos adalarına mülteciler dahil Türkiye'den gidecek tüm göçmenler gemilerle geri gönderilecek.

Bu planlara destek veren ülkeler - Avusturya, Belçika, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Lüksemburg, Portekiz, Hollanda, İspanya ve İsveç dahil- gönüllü olarak her yıl Türkiye'den 200-250 bin göçmen alıp kendi topraklarına yerleştirecek. Plana dahil olmak istemeyen Polonya ve Macaristan gibi Schengen ülkelerinden masraflar için katkı istenecek. Aksi halde bu ülkeler Schengen bölgesinden çıkarılacak."