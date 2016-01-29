T24 LogoT24 Logo
Gündem

Times: AB, Türkiye'deki kamplardan her yıl 250 bin göçmen alacak

"Schengen ülkelerinden mültecilerin masrafları için katkı istenecek"

29 Ocak 2016 09:56

Avrupa ülkelerinin, Ege Denizi'nden Yunanistan'a gelecek tüm göçmenlerin geri gönderilmesini öngören bir plan üzerinde çalıştıkları belirtiliyor. Times gazetesine göre, Avrupa ülkeleri bunun karşılığında Türkiye'deki kamplardan her yıl 250 bin'e kadar kayıtlı göçmen alacak.

Gazetenin haberinde ilgili bölüm şöyle:

"Almanya'nın öncülük ettiği yeniden yerleştirme programının üzerinde görüş birliği sağlanması halinde Midilli, Sakız ve Kos adalarına mülteciler dahil Türkiye'den gidecek tüm göçmenler gemilerle geri gönderilecek.

Bu planlara destek veren ülkeler - Avusturya, Belçika, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Lüksemburg, Portekiz, Hollanda, İspanya ve İsveç dahil- gönüllü olarak her yıl Türkiye'den 200-250 bin göçmen alıp kendi topraklarına yerleştirecek. Plana dahil olmak istemeyen Polonya ve Macaristan gibi Schengen ülkelerinden masraflar için katkı istenecek. Aksi halde bu ülkeler Schengen bölgesinden çıkarılacak."

ETİKETLER

türkiyeabab ülkelerimülteciler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24