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BBC Türkçe

Times: "Erdoğan seçimlerden önce popülist bir hamleyle askeri üniforma giydi"

İngiltere'nin günlük gazetelerinden Times, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'da sınır birliklerini ziyareti sırasında ilk kez askeri üniforma giydiğine dikkat çekerek bunu 'popülist bir hamle' olarak yorumladı.

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere'nin günlük gazetelerinden Times, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'da sınır birliklerini ziyareti sırasında ilk kez askeri üniforma giydiğine dikkat çekerek bunu 'popülist bir hamle' olarak yorumladı.

Gazete, Erdoğan'ın ilk defa askeri üniforma giymesini 'yükselen bir İslami siyasetçiden savaş liderine dönüşümünün' bir sembolü olarak aktardı.

Times, "15 yıl önce başbakan olduğunda ordunun gücünü bastırma sözü veren Erdoğan, gücünü iyice sıkılaştıracak ya da görevden gitmesine yol açacak seçimler öncesi mlliyetçi desteği almak için Suriye'nin kuzeyindeki Kürtler ile savaşı kullanıyor" ifadesine yer verdi.

Erken seçim olacağına dair bir beklenti oluştuğunu dile getiren gazete, 'içeriden bir kaynak' atfıyla sözlerine yer verdiği bir kişinin, "Erdoğan'ın en büyük gücü insanların ruh halinin ne olduğunu bilmesi. Hem insanlara istediğini vermeyi hem de onları yönlendirmeyi biliyor" dediğini aktardı.

Times aynı zamanda İsrail ve Yunanistan ile son dönemde yaşanan gerginliğe dikkat çekerek Erdoğan'ın bu durumu 'yurt içinde desteğini güçlendirmek amacıyla kullandığını' savundu.

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