T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Times - Suudi Arabistan, Filistin lideri Abbas’a ültimatom verdi: Ya ABD planını kabul et ya da istifanı ver

İngiltere'de yayınlanan Times gazetesi, Suudi Arabistan veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas'a 'ABD'nin hazırladığı Orta Doğu barış planını kabul et' baskısı yaptığını yazıyor.

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere'de yayınlanan Times gazetesi, Suudi Arabistan veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas'a 'ABD'nin hazırladığı Orta Doğu barış planını kabul et' baskısı yaptığını yazıyor.

Haberde Mahmud Abbas'ın bir hafta önce Riyad'ı ziyareti sırasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner öncülüğünde hazırlanan barış planının gündeme geldiği ifade ediliyor.

Gazetenin haberinde, "Prens Muhammed Mahmud Abbas'a 'Trump planı açıkladığında ABD'liler ne önerirse kabul et ya da istifanı ver' dedi" ifadeleri yer alıyor.

Mahmud Abbas'tan bir hafta önce de Jared Kushner Riyad'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Times, Kushner ve veliaht Prens Muhammed arasındaki görüşmenin gece geç saatlere kadar devam ettiğini ve İsrail - Filistin sorununa kalıcı çözüm getirecek bir Orta Doğu barış planı üzerinde görüşmelerin yapıldığını yazıyor.

Haberde, "Kushner, Trump'ın baş müzakerecisi Jason Greenblatt, ulusal güvenlik danışman yardımcısı Dina Powell ve ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman bir süredir Orta Doğu barış planı üzerinde çalışıyorlar" deniyor.

Haberde görüşüne yer verilen üst düzey bir İsrailli yetkili ise "Öyle gözüküyor ki plan konusunda işi ciddiye almaya başladılar" diyor.

Times, "Körfez ülkeleri Filistin'e ihanet ettikleri izlenimi yaratmadan İsrail'le birlikte İran'a karşı daha iyi bir koordinasyon sağlamak için barış planının hayata geçmesini istiyor" yorumunu yapıyor.

Haberde ABD'nin Orta Doğu barış planı önerisini gelecek yılın başlarında açıklayabileceği de vurgulanıyor.

"ABD'nin planında, işgal altındaki bölgelerdeki yerleşim yerleriyle ilgili olarak İsrail hükümetinin taleplerinin büyük bir kısmının kabul edilmesi muhtemel" diyen Times, Trump yönetiminin iki devletli çözüm fikrine daha yakın bir noktaya geldiği de ifade ediliyor.

Suudi Arabistan'ın Filistin konusundaki girişiminin bir diğer nedeninin de Hizbullah - Hamas bağlantısı olabileceği belirtiliyor:

"Suudi Arabistan, Hamas ve Hizbullah'ın daha sıkı bir bağ kurarak Lübnan'daki Filistin mülteci kamplarının kontrolünü tamamen ele geçirmesini istemiyor."

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TimesSuudi ArabistanPrensi MuhammedSelman Filistin YönetimiMahmud AbbasOrta DoğuHaberde Mahmud AbbasRiyadABD Başkanı Donald TrumpJared KushnerMuhammed Mahmud AbbasABDAbbasJared Kushner RiyadTimes KushnerPrens Muhammed

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24