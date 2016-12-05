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Dünya

Time'ın 'Yılın Kişisi' anketi sonuçlandı

Facebook'un kurucusu Zuckerberg ve WikiLeaks'in kurucusu Jullian Assange da listede yer aldı

05 Aralık 2016 22:58

Time okurlarının katılımıyla yapılan 'Yılın kişisi' anketi sonuçlandı. Anket sonucuna göre Hindistan Başbakanı Narenda Modi, yüzde 18 oyla 2016 yılın en fazla iz bırakan ismi seçildi. 2. sırada yüzde 8'er oy alan ABD Başkanı Barack Obama, halefi Donald Trump ve WikiLeaks'in kurucusu Jullian Assange yer aldı.

Ankete katılanların yüzde 6'sı tarafından tercih edilen Putin, Obama, Trump ve Assange'ı takip etti. ABD'deki başkan seçimlerinin kaybeden Demokrat Parti adayı Hillary Clinton yüzde 4'lük bir payla 4. sıraya sahip olurken, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg yüzde 2 oy alıp 5. sırada kaldı. Bu arada Time yazarlarının değerlendirmesi sonucu oluşturulan yılın kişi listesi ise 7 Aralık'ta açıklanacak.
 

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