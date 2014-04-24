Time'ın listesinde Gül var Erdoğan yok

Time dergisinin her yıl belirlediği "yılın en etkili 100 kişisi' anketinde aday gösterilen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 2014'ün en etkili 100 kişisi arasında yer aldı. Aday gösterilen Başbakan Erdoğan ise listeye giremedi.

Derginin her yıl düzenlediği "yılın kişisi" anketindeki resmi sonuçlar bugün açıklandı.

İnternet üzerinden yapılan oylamada liderler kategorisi listesinde Türkiye'den Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Tayyip Erdoğan da yer aldı.

Anket sonuçlarında Cumhurbaşkanı Gül, 2014 yılının en etkili 100 kişisi arasında yer alırken, Başbakan Erdoğan bu listeye giremedi.

Her ismin tanıtım yazısının yer aldığı listede, Abdullah Gül'ün tanıtım yazısını ise yazar Elif Şafak yazdı.

Şafak "Türk siyasetinin çok erkeksi ve kutuplaştığı bir süreçte 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ılımlı tonu ve uzlaşmacı tarzı ile göze çarptığı" ifadelerini kullandığı yazısında Gül'ün Dışişleri Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı görevlerinde bulunarak uzun yıllardır Türkiye'nin baskın siyasi kişisi olduğu aynı zamanda Başbakan Erdoğan'ın rakibi olduğuna dikkat çekti.

İlk 100 kişi listesinde dünya liderlerinden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Barack Obama ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un da yer aldı.

Farklı kategorilerden 100 kişinin yer aldığı ankette yeni bir oylama yapılarak "yılın kişisi" belirlenecek.