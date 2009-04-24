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Dünya

Time'dan Obama'ya '100 gün albümü'

Time dergisi, görevde 100 gününü dolduran Obama’nın bu süre içinde Beyaz Saray’da neler yaşadığını fotoğraflarıyla belgeledi

24 Nisan 2009 03:00

ABD basının merakla beklediği Başkanlığının 100’üncü gününde, Obama’yı eleştirenler de oldu, ABD tarihinin en iyi başkanı diyen de...

Obama'nın 100 günü - FOTOGALERİ

Time dergisi, iki yıl içinde Obama’yı 13’üncü kez kapak yaptı. Dergi bu özel günde, Obama’nın bu süre içinde Beyaz Saray’da neler yaşadığını, nasıl çalıştığını çok özel sahne arkası fotoğraflarıyla belgeledi. Fotoğraflarda, dünyanın en güçlü adamı, kendi sandalyesini taşıyor, oval ofiste arkadaşlarıyla futbol oynuyor, eşi Michele ile romantik dakikalar yaşıyor.

Dünyanın en stresli ve yoğun işini yapan Obama ile Beyaz Saray’da valiler için verilen bir davette eşi Michelle dans ederken görülüyor. Gece yarısına kadar süren partide, 70’lerin ünlü grubu Earth, Wind & Fire mini bir konser verdi.

Dünyanın en güçlü adamı Obama bu fotoğrafta, Oval Ofis’te önemli bir toplantı sonrasında çektiği bir sandalyeyi yerine taşırken görülüyor.

Ülkesi ekonomik kriz ile boğuşurken, Beyaz Saray’da sektör yöneticileri ve bakanlarıyla toplantıdan toplantıya koşan Obama, kısa molalarda odasında başdanışmanı Rahm Emanuel ile Amerikan futbolu oynuyor.

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