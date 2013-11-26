Time, Sisi ve Erdoğan'ı 'yılın kişisi'nde yarıştırdı

2013'ün 'yılın kişisi'ni seçmek için halk oylamasına giden Time dergisi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Mısırlı darbeci general Abdülfettah el Sisi'yi eşleştirerek oy yarışına soktu.

Time dergisinin her yıl belirlediği Yılın Kişisi bu yıl yine editörlerin seçimleriyle belirlenecek ancak halk oylaması da başladı. Bu yılın seçim sisteminde iki aday arasında seçme şansı da yer alıyor. Oylama 4 Aralık'ta sonuçlanacak, kazanan 6 Aralık'ta belirlenecek. Ancak bu yıl geçmiş yılların aksine listeden yapılan seçimlerin yanı sıra iki aday arasında yapılan seçimlere de yer verilmiş.

Bu ikililer arasında Başbakan Erdoğan ile Mısır 'da 3 Temmuz'da Muhammed Mursi'yi deviren ordunun genelkurmay başkanı Abdülfettah el Sisi arasındaki eşleşme özellikle Ankara ile Kahire arasındaki ilişkilerin iyice gerildiği dönemde dikkat çekiyor.

İkilinin kıyaslanma nedeni ise şöyle açıklanmış:

Erdoğan: Türkiye 'nin ülkesindeki Wall Street'i İşgal Et benzeri protestoları [Gezi Parkı protestoları] bastıran sözünü sakınmaz başbakanı. Kendisini eleştirenler protestolara müdahalenin Erdoğan'ın otoriter çizgisinin bir işareti olduğunu belirtiyor.

Sisi: Mısır'ın savunma bakanı ve genelkurmay başkanı; bu yıl demokratik olarak seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi'nin tartışmalı bir biçimde yerinden edilmesine liderlik etti.

Erdoğan ve Sisi arasında kullanılan oy sayısı dakika dakika artıyor. Şu an için Sisi oyların yüzde 70'ini almış görünüyor.