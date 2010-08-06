Time 'savaş pornosu' ile suçlanıyor

T24- ABD'de bazı çevreler Taliban tarafından burnu kesilen bir kızın fotoğrafını yayınladığı için Time'ı, "savaşın pornosunu" yapmakla suçluyor.



Time dergisi son sayısında, kocasından kaçtığı için kulakları ve burnu kesilen Ayşe Bibi'nin fotoğrafını, "Afganistan’ı terkedersek böyle olacak" başlığıyla yayınlamıştı. Derginin kapağındaki Ayşe Bibi'nin tedavi olmak üzere ABD’ye uçtuğu bildirildi.



NTV'de yer alan habere göre, Ayşe Bibi, ABD'de New York Times gazetesine de konuştu ve "Burnumu geri istiyorum" dedi. Ayşe, Time dergisinin yayınladığı fotoğrafını “Benzer durumdaki diğer kadınlara yardımcı olup olmayacağını bilmiyorum” şeklinde yorumladı.



New York Times haberinde, konuyla ilgili farklı grupların görüşlerine de yer verdi. Ayşe'ye sahip çıkan insan hakları örgütleri, “Ayşe kurtuldu ya aynı ailede kalan 10 yaşındaki kızkardeşine ne olacak” dedi.



TIME SAVAŞ PORNOSU YAPIYOR



Öte yandan habere göre ABD'de birçok düşünür, Time dergisini Bibi Ayşe'nin fotoğrafını yayınladığı için eleştirdi.

Bu kişilere göre Time, savaşkan ABD siyasetini teşvik ediyor ve “savaşın pornosunu” yapıyor, duygu sömürüyor.

Time ise yayınladıklarının “gerçeğin ta kendisi” olduğunu söylüyor.



KOCASINDAN KAÇMANIN BEDELİ AĞIR OLDU

Kızkardeşiyle birlikte bir Taliban savaşçısının ailesine berdel olarak verilen 18 yaşındaki Ayşe, kocasının ve onun ailesinin, kendisine köle muamelesi göstermesi nedeniyle kaçtı. Kocası da ibret olsun diye Ayşe’nin burnunu ve kulaklarını kesti.

Minik bebeğiyle tedavi olmak için ABD’ye uçan Ayşe, kocasından nasıl kaçtığını hatırlamıyor bile.