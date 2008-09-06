Time: Milli maç buzları eritebilir

ABD'de yayımlanan Time dergisi, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Ermenistan'ı ziyaretine vesile olan Türkiye-Ermenistan maçının iki ülkede çok sayıda kişi tarafından buzların erimesine yardımcı olacak bir fırsat şeklinde görüldüğünü yazdı.



"Futbol, Türkiye-Ermenistan Çatlağını İyileştirebilir mi?" başlığı altında Andrew Purvis imzasıyla yayımlanan makalede, "Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) Dünya Kupası eleme grubu kura çekimlerinde tarihi husumet ya da jeopolitik kavgaya kulak asmadığı" belirtilerek, "Türkiye ve Ermenistan'daki çok sayıda insan, milli takımlarının Erivan'daki karşılaşmasını, iki ülke arasında buzların erimesine yardımcı olacak bir fırsat olarak görüyor" ifadesi kullanıldı.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın da maçı izleyenler arasında olacağı kaydedilen makalede, iki ülkenin ortak sınırının, Dağlık-Karabağ sorununda karşıt taraşarı destekledikleri için 1993 yılında kapatıldığı ve iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin bulunmadığı hatırlatıldı.



'Tarihi ve sembolik'



AB Dönem Başkanı Fransa'nın da Cumhurbaşkanı Gül'ün Ermenistan gezisini "tarihi ve oldukça sembolik" olarak niteleyerek, memnuniyetle karşıladığı belirtilen makalede, Sarkisyan'ın bu hafta ülkesinin diplomatlarına hitaben, "Geçmişi unutmadan, geleceğe bakmalıyız. Eğer diyalog olursa, tüm sorunları, hatta en zor sorunları bile tartışabiliriz. Karşılıklı olarak faydalı bir gündem şekillendirmeliyiz ve ön şartsız olarak temaslara başlamalıyız" dediğini aktarıldı.



Makalede, siyasi gözlemcilerin ziyareti "tarihi" bulmakla birlikte, sadece bir "ilk adım" olarak nitelediği de belirtildi.



Time dergisinin makalesinde, ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Mark Parris'in, "İki halk arasındaki ihtilafın hafiflemesi konusunda biraz umut görüyoruz, ancak bu kolay olmayacak. İki başkent de bir çözüm bulmak istiyor, ancak Türkiye açısından Azerbaycan'ı ve Erivan açısından da Ermeni diasporasını içeren üçüncü taraşar bunu engelliyor" şeklindeki görüşüne de yer verildi.



Ermenistan'ın Türkiye ile sınırını yeniden açmaya istekli olduğu kaydedilen makalede, Ermenistan'ın halen uluslararası ticaretini Gürcistan'ın Karadeniz'deki limanlarından yapmak zorunda kaldığına, bu koridorun da Rusya'nın Gürcistan'a askeri müdahalesi nedeniyle sıkıştırılmış olduğuna işaret edildi.



"İki ülkedeki milliyetçi unsurların herhangi bir yakınlaşmaya karşı olduğu" belirtilen makalede, "ülke içindeki siyasi muhalefetin AKP'nin hareket alanını sınırlayabileceği, bununla birlikte Ermenistan ile ilgili girişimin, partinin 'komşularla sıfır sorun' stratejisi çerçevesinde yer aldığı" görüşüne yer verildi. (AA)

