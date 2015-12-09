Time, Merkel'i 'Yılın İnsanı' seçti

Time dergisi, final listesindeki 8 aday arasından Almanya Başbakanı Angela Merkel'i 'Yılın İnsanı' seçti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; ABD'nin saygın haftalık dergisi, Merkel'i "Avrupa'daki borç krizi, mülteci ve göçmen sorunları, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi gibi konularda gösterdiği liderlikten ötürü" övgüye değer buldu.

Time Yayın Yönetmeni Nancy Gibbs, Merkel'in Yılın Kişisi olarak seçilmesinin gerekçesini şu ifadeyle özetledi:



"Ülkesinden çoğu politikacının cesaret edebileceğinden fazlasını istediği için, şahsi menfaatin yanı sıra zorbalığa karşı taviz vermediği için ve dünyada az bulunan kararlı bir ahlaki liderlik gösterdiği için..."

Derginin editörleri tarafından seçilen sekiz kişilik final listesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve ABD'li başkan aday adayı Donald Trumo, ABD'li eski milli atlet Caitlyn Jenner, Uber'in CEO'su Kalanick ve ABD'de siyahların hakları için mücadele veren ‘Black Lives Matter' aktivisleri de yer alıyordu.

Almanya Başbakanı Merkel, 29 yıldan bu yana Time'ın Yılın Kişisi seçtiği ilk kadın. Dergi 1986 yılında, Filipinler'in ilk kadın Cumhurbaşkanı olarak tarihe geçen Corazon Aquino'yu bu ünvana layık görmüştü.

Geçen yılın ödülü Ebola'yla mücadeleye verilmişti

Geçen yıl Afrika'da binlerce kişinin ölümüne neden olan Ebola ile mücadele eden doktorlar ve bu virüsten kurtulanlar Yılın Kişisi unvanına değer görülmüştü. TIME, "Ebola Savaşçıları" için "Riske girdiler, sebat ettiler, feda ettiler ve kurtardılar" ifadesini kullanmıştı.