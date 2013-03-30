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Dünya

Time: Eşcinsel evlilik zaten kazandı

Time dergisinde bu hafta eşcinsel evlilikler masaya yatırılıyor

30 Mart 2013 14:10

ABD’nin saygın haber dergilerinden TIME, bu hafta iki sansasyonel kapakla çıkıyor.

Time'ın “Eşcinsel evlilik zaten kazandı” başlıklı kapaklardan birinde bir çift erkek, diğerinde bir çift kadın öpüşüyor.

Erkeklerin California’da birlikte yaşadığı, kadınların ise evli ve iki çocuklu oldukları bildirildi.

ABD Yüksek Mahkemesi’nin tartışmalı davayı görüşmeyi sürdürdüğü bir dönemde eşcinsel evliliklerin ülkenin dört bir yanına çoktan yayılmış olduğu haberde vurgulandı.


Yazı İşleri’nde tartıştık


Derginin yayın yönetmeni Rick Stengel, “Yazı İşleri’nde uzun tartışmalar oldu. Kimileri kapakları sansasyon amaçlı bulup karşı çıktı. Diğerleri ise bunların, evliliğin temelinde aşkın bulunduğunu simgeleyen güzel görüntüler olduğunu savundu. Sonuçta ikinci görüş baskın çıktı ve kapakları bastık” dedi.

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