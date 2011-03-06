Time: Ergenekon medyayı susturma kampanyasına dönüştü

T24 - The Time dergisi "Türkiye Neden Gazetecileri Gözaltına Alıyor" sorununa yanıt aradığı analizinde, "Ergenekon" soruşturmasının başlatıldığında "cesur" bir adım olarak karşılandığını belirterek, "Ancak dört yıla yakın bir süre sonra mahkumiyet yok ve devam eden soruşturma, sanki eleştirici medya ile muhalefeti susturma kampanyasına dönüştü" yorumunu yaptı.

Türkiye’de son gazeteci tutuklamaların yurt dışındaki yankıları sürerken, The Time dergisi, "Türkiye Neden Gazetecileri Gözaltına Alıyor" sorununa yanıt aradı. Dergi, "Ergenekon" soruşturmasının başlatıldığında demokrasi için "ileri" ve "cesur" bir adım olarak karşılandığını belirterek, "Ancak, dört yıla yakın bir süre sonra mahkumiyet yok ve devam eden soruşturma, sanki eleştirici medya ile muhalefeti susturma kampanyasına dönüştü" görüşünü dile getirdi.

Time dergisince yayımladığı analizde Arap dünyasındaki halk ayaklamaları üzerine dünyanın, bir fener olarak, "laik, demokratik, istikrarlı ve refah içindeki" Türkiye’ye işaret ettiği belirtildikten sonra gazeteci Nedim Şener ve Ahmet Şık’ın tutuklanmasına dikkat çekildi.

Şener ve Şık’ın, Türkiye’nin önde gelen basın kuruluşlarında çalıştıkları, insan hakları ihlallerini belgelendirdikleri için yurt dışında alkış topladıkları da kaydedilen yazıda iki gazetecin üyesi olmakla suçlandığı "Ergenekon" soruşturmasının ilk başlatıldığında Türk demokrasi açısından "ileri" ve "cesur bir adım" olarak karşılandığı vurgulandı.

"Ancak dört yıla yakın bir süre sonra mahkumiyet yok ve devam eden soruşturma, sanki eleştirici medya ile muhalefeti susturma kampanyasına dönüştü" değerlendirmesi yapıldığı analizde hem Şener, hem de Şık’ın "sadece hükümeti değil, kilit bir hükümet destekçisi" Gülen cemaatini de "eleştirdikleri"ne dikkat çekildi.



"Basında belirgin bir baskı hissiyatı yaratıldı"

Time dergisinin analizinde ABD Büyükelçisi Francis Ricciardone’nin, gazeteci göz altılarına ilişkin "bunu anlamıyoruz" sözlerinin de yansıtıldı. "Hükümetin ‘ya bizdensin ya da bize karşı’ yaklaşımı, basında belirgin bir baskı hissiyatı yaratmış bulunuyor, çünkü medya ve iş çıkarları birbiriyle çok bağlıdır" da denildiği analizde, Doğan grubuna getirilen 3 milyar dolar civarında vergi cezasına vurgu yapıldı.

Analizde gazetecilerin, basın kartı kaybetmekten veya toplantılara girmelerinin yasaklanmasından endişe duydukları belirtilirken de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın bizzat hakaret gerekçesiyle düzinelerce karikatürcü ve gazeteci hakkında dava açtığı kaydedildi.

Time, Türkiye’de Haziran ayında yapılacak seçimlerden Erdoğan’ın üçüncü defa galip çıkması beklentisini aktarırken, "Erdoğan, yeniden seçilirse yeni, daha demokratik ve yaygın bir sosyal konsensüs ile hazırlanan bir anayasayı başlıca bir öncelik yapmaya söz verdi. Yaparsa, yurt dışından alkışlara hak edecek" sözlerini ekledi.



